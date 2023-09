Schmallenberg: Streetfood und Graffiti-Kunst für Jugendliche

Schmallenberg. Bei der „Nachtfrequenz Schmallenberg“ werden kostenfreie Workshops für Jugendliche angeboten. Alle Details zu Programm und Anmeldung.

Im Rahmen der Nacht der Jugendkultur findet am Samstag, 23. September, die „Schmallenberger Nachtfrequenz 23“ für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren statt. Insgesamt finden an diesem Wochenende in ganz NRW in über 100 Städten zahlreiche Veranstaltungen statt.

Motto „Immer in Bewegung“

Unter dem Motto „Immer in Bewegung“ haben sich auch das Jugendamt, die Jugendkunstschule Kunsthaus Alte Mühle und der Jugendtreff Schmallenberger Land zusammengeschlossen, um ein buntes bewegtes Programm zu bieten. Das Jugendevent ist für alle Teilnehmer kostenfrei.

Das Programm: Ab 14 Uhr findet im neuen Bürgerwald in Bad Fredeburg ein Outdoor-Angebot statt. Auf kreative Art und Weise sind die Teilnehmer dann gefragt und können ihre Ideen bei der Gestaltung des Eingangstores einbringen und diese vor Ort direkt umsetzen. „Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich, kommt vorbei und macht mit!“, so die Organisatoren. Bitte wetterentsprechende Kleidung tragen. Treffpunkt ist der Eingang Bürgerwald.

Wohnzimmerkonzert und Burgerbuffet

„Wenn ihr aus Bad Fredeburg kommend in Richtung Rimberg fahrt, an dem Hotel Kleins Wiese vorbei, findet ihr an der nächste Kreuzung links den Eingang zum Bürgerwald, dort fällt euch sofort das Kunstmobil der Jugendkunstschule ins Auge. Ab 17 Uhr treffen sich die Teilnehmer in der Jugendkunstschule, dort starten dann die Workshops.“



Um 20.30 Uhr präsentieren alle Gruppen ihre Ergebnisse. Bei einem Burgerbuffet und Getränken können die Besucher einem Wohnzimmerkonzert mit Jolle lauschen. Nach einer gemeinsamen Lichtperformance mit Taschenlampen und Musik endet die Veranstaltung um 23 Uhr. Dann steht allen ein kostenfreier Shuttleservice zur Verfügung - bitte bei Anmeldung mit angeben.

>>> Die Workshop-Angebote in der Übersicht:

Mobiles Möbelstück: „In der Werkstatt der Jugendkunstschule baust du dein ultimatives Möbel-Objekt auf Rollen.“





Digitale Malerei: „Vom Tablet auf die Wand: animiere deine digitale Malerei auf dem Tablet und projiziere sie später als großartiges Kunstwerk auf die Fassade der Jugendkunstschule.“





Graffiti-Kunst: „Die Graffiti-Kunst an der Wand bedeutet, aus dem ganzen Arm heraus zu arbeiten, mit vollem Körpereinsatz.“





Doodle Art: „Zusammen mit einer Künstlerin gestaltet Ihr ungewöhnliche Werke.“



Digitaler Bewegungs-Parcours: „Interaktiv und innovativ, begleitet von einer KI, entdeckt Ihr Eure Umgebung neu.“



StreetFood - Burgerstation: „Happiness between two buns - Willkommen auf der Burger-Straße!“

Die Anmeldungen sind ab sofort möglich: www.schmallenberg.de(ganz einfach per Smartphone für den jeweiligen Workshop anmelden). Bei Fragen: Helena Beste: 02972/980-417, per SMS an: 0175/7012461 oder per E-Mail: helena.beste@schmallenberg.de

