Schmallenberg. Gemeinsam anstoßen auf das neue Jahr können alle Schmallenberger beim Neujahrsempfang „Auf ein Bier“ in der Freizeitwelt. Rückblick und Ausblick.

Schmallenberg: SUZ lädt zum Neujahrsempfang ein

Gemeinsam mit der Freizeitwelt Sauerland lädt die Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft (SUZ) alle Bürgerinnen und Bürger aus Schmallenberg für Freitag, 17. Januar, ab 19 Uhr zum Neujahrsempfang „Auf ein Bier!“ in die Freizeitwelt Sauerland ein. Seit mehr als zehn Jahren hat der Neujahrsempfang im Veranstaltungskalender von SUZ Tradition. Unter dem Motto „Auf ein Bier – Ein Hoch auf Schmallenberg“ soll der gegenseitige Austausch und das Kennenlernen untereinander gefördert werden.

Rückblick und Ausblick

Neben einem Rückblick auf 2019 sowie einem Ausblick auf 2020 soll der lockere Austausch im Vordergrund stehen.„Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung. In einer lockeren Runde möchten wir mit Ihnen das Jahr 2020 begrüßen. Kommen Sie also gerne mit der Familie, dem Freundeskreis oder dem ganzen Verein in die Kletterhalle“, so SUZ-Geschäftsführerin Annabel Hansen. Thorsten Thimm und Christian Koch ergänzen: „Wir freuen uns, mit allen auf das neue Jahr anzustoßen.“

Der Eintritt ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.