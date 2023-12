Schmallenberg: Tankstellen-Einbrecher fliehen vom Tatort

Schmallenberg In eine Schmallenberger Tankstelle ist eingebrochen worden. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen (14.12.) sind laut Polizei gegen 3.40 Uhr unbekannte Täter in die Total-Tankstelle an der Bahnhofstraße in Schmallenberg eingebrochen.

Gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft

Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Jetzigen Erkenntnissen nach erbeuteten sie Zigaretten.

Lesen Sie auch:

Die Total-Tankstelle in der Schmallenberger Bahnhofsstraße. Foto: Alexander Lange / WP

Zeugen werden gesucht

Anschließend flüchteten sie zu Fuß vom Tatort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 zu melden.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland