Schmallenberg: Termin für Vollsperrung der B511 steht

Schmallenberg. Nach einem Böschungsbruch muss die B511 bei Schmallenberg-Mailar erneuert werden. Wenn diese Vollsperrung beendet ist, folgt die nächste.

Verkehrsteilnehmer auf der B511 zwischen Eslohe/Bremke und Schmallenberg/Bad Fredeburg müssen mit massiven Verkehrsbehinderungen bis zu den Sommerferien rechnen.

Nach einem Böschungsbruch und einem Riss in der Fahrbahnoberfläche in Schmallenberg-Mailar, die im Dezember 2021 festgestellt worden waren, erfolgt nun die Instandsetzung sowie die Befestigung der Böschung unter Vollsperrung.

Sperrung für rund vier Wochen

Für rund vier Wochen wird der Streckenabschnitt der B511 von Schmallenberg/Mailar bis Heiminghausen voll gesperrt. Start ist am Montag, 30. Mai.

Umleitung ausgeschildert

Eine Umleitung wird über Heiminghausen Berghausener Straße (K32), Oberberndorf, Menkhausen, Grimminghausen und Lochtrop nach Frielinghausen eingerichtet.

Noch vor den Sommerferien, so informiert der Landesbetrieb Straßenbau, sollen die Arbeiten zur Instandsetzung von Fahrbahn und Böschung an der B511 abgeschlossen sein.

Nächste Vollsperrung folgt

Allerdings beginnt dann direkt zum Start der Sommerferien die Vollsperrung an der L776 (Bödefelder Straße) in Bad Fredeburg. Hier war im vergangenen Jahr die vorhandene Baustelle kurzfristig nach den schweren Regenfällen unterbrochen worden. Bis zum Ende der Sommerferien soll der nördliche Anschluss der neuen Umgehungsstraße an das bestehende Straßennetz entstehen.

