Schmallenberg: Touristiker und Akademie mit Foto-Wettbewerb

Schmallenberg. Wettbewerb trägt den Titel „Klänge der Natur“, Motive sollen Musik und Natur verbinden. Preise im Gesamtwert von 1500 Euro winken.

Der Förderverein des Musikbildungszentrum Südwestfalen e.V. ruft in Kooperation mit der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH den Fotowettbewerb „Klänge der Natur“ ins Leben. Gesucht werden Motive, die Musik und Natur verbinden. Ab sofort, bis zum 18. Juni können die Teilnehmenden ihre Fotos einsenden. Anschließend wird durch eine Jury und ein anschließendes Online-Voting der/die Gewinner*in ermittelt. Die Sieger-Motive werden als Dauerausstellung im Musikbildungszentrum Südwestfalen zu sehen sein. Außerdem gibt es Preise im Gesamtwert von 1500 Euro zu gewinnen.

„Die wunderbare Natur ist – was nicht zuletzt durch die Pandemie mehr als deutlich wurde – eine der wichtigsten Ressourcen und Energiequellen der Menschen. Ebenso wie die Musik, die wir in diesen Zeiten sehr vermissen, sei es in Form gemeinsamer Proben und Auftritte oder ausbleibender Konzert-Erlebnisse. Die Natur im Schmallenberger Sauerland ist reich an besonderen Orten, Phänomenen und Reichtümern für die Sinne. Die Musikszene ist vielgestaltig und bunt.“

15 besten Einsendungen werden ausgewählt

Aus diesem Grund hat sich der Förderverein des Musikbildungszentrum Südwestfalen e.V. in Zusammenarbeit mit dem Schmallenberger Sauerland dazu entschieden, zu einem Fotowettbewerb aufzurufen, der die beiden Themen verbindet. Dabei sollen die Teilnehmenden unter dem Thema „Klänge der Natur“ die vielfältige Natur in Verbindung mit Klang und Musik in Szene setzen. Nach dem Einsendeschluss wird sich eine Fachjury mit den Ergebnissen auseinandersetzen und die 15 besten Einsendungen auswählen, die anschließend zu einem Online-Voting zugelassen werden. Die schlussendliche Entscheidung liegt somit in den Händen des Publikums.

Im Nachgang zum Fotowettbewerb werden die Sieger-Bilder die Räumlichkeiten des Musikbildungszentrum Südwestfalen nachhaltig verschönern, weswegen Fotoserien und Panoramafotos ausdrücklich erwünscht sind. Der Hauptpreis ist ein zweitägiger Fotoworkshop von Klaus-Peter Kappest im Landgasthof Wüllner inklusive einer Übernachtung im Musikbildungszentrum Südwestfalen.

Alle Teilnahmebedingungen und sonstigen Informationen befinden sich auf den SocialMedia-Kanälen des Musikbildungszentrums und des Schmallenberg Sauerlands und unter www.schmallenberger-sauerland.de/fotowettbewerb.