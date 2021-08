Schmallenberg: Typisierungsaktion für schwerkranken Milo

Schmallenberg. Der Verein „Lächelwerk e.V.“ ruft zur Typisierungsaktion in Schmallenberg auf: „Denn Milo will leben und wir werden mit ihm kämpfen.“

Der Schmallenberger Verein „Lächelwerk e.V.“ ruft zu einer besonderen Typisierungsaktion auf. „Viele kennen unseren Milo, nach langem Warten hat er nun einen Nierenspender. Wir haben alle gedacht das nun alles gut wird. Doch das Schicksal wollte es anders. Die Thrombozyten in Milos Blut sind durch seinen Gendefekt so schlecht, dass ohne eine Stammzellenspende keine Nierenspende erfolgen kann. Wir suchen gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung den genetischen Zwilling von Milo. Denn Milo will leben und wir werden mit ihm kämpfen“, so die Mittelung vom Lächelwerk.

Daher bitten die Verantwortlichen um Alex Göbel, zahlreich an der Typisierungsaktion teilzunehmen: „Unterstützt uns und lasst Euch typisieren. Bis einschließlich des 40. Lebensjahres ist die Typisierung kostenlos.“

Die Typisierungsaktion findet in den Räumen des Lächelwerks, Weststraße 26 in Schmallenberg, statt. Die Termine sind Dienstag, 31. August, von 10 bis 15 Uhr und Sonntag, 5. September, ebenfalls von 10 bis 15 Uhr. Die Typisierung sowie die Aufklärung übernimmt das Team der Stefan-Morsch-Stiftung.

Weitere Informationen unter www.lächelwerk.de/projekte/die-stefan-morsch-stiftung

