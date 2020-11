Schmallenberg und Eslohe haben eine neue Tourismus-Chefin

Seit Freitagabend ist es amtlich: Der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH hat eine Nachfolgerin für den verstorbenen Tourismusdirektor Hubertus Schmidt gefunden.

In ihrer gestrigen Sitzung hat die Gesellschafterversammlung die 44-jährige Schmallenberger Kommunikationsexpertin Katja Lutter zur neuen Geschäftsführerin bestellt. Sie übernimmt diese Aufgabe zum 1. Januar.

25 Bewerbungen

Katja Lutter, die zuvor auf freiberuflicher Basis schon zahlreiche touristische Unternehmen in Sachen PR und Online-Kommunikation beraten hat, war eine von insgesamt 25 Bewerberinnen und Bewerbern, die sich für die Stelle des Tourismusdirektors beworben hatten.

Ideen für die Zukunft des Tourismus

In ihrer Präsentation zur finalen Vorstellungsrunde des Bewerbungsverfahrens konnte sie mit ihrer Herangehensweise und ihren Ideen zur Zukunft des Tourismus überzeugen. Rudolf Grobbel vom Gesamtverkehrsverein: „Darüber hinaus waren ihre vielseitige Berufserfahrung sowie die ausgeprägten Kenntnisse in Sachen Kommunikation und Digitalisierung für uns weitere Pluspunkte. Auch die Tatsache, dass Frau Lutter aus der Region kommt und hier vielfältig vernetzt ist, trägt sicherlich dazu bei, unsere touristischen Ziele in Zukunft umzusetzen.“

Katja Lutter übernimmt die Geschäftsleitung der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH. Foto: Klaus-Peter Kappest

Katja Lutter freut sich sehr auf die neue Tätigkeit, in der sie dazu beitragen möchte, ihre Heimatstadt weiter auf Erfolgskurs zu halten. Sie sei sich bewusst, welch wertvolle Arbeit das Team rund um Hubertus Schmidt in den vergangenen Jahren geleistet hat: „Der Zusammenhalt und das Zusammenwirken der touristischen Partner sind hier wirklich etwas Besonderes. Und eine wichtige Grundvoraussetzung für den zukünftigen Erfolg.“ Diese Netzwerke zu erweitern und dabei zu helfen, ein gemeinsames Stadtmarketing aufzubauen, sei ein wichtiges Ziel. „Denn letztlich zählt für den Gast immer das Gesamterlebnis, und hier funktioniert Tourismus nicht für sich allein.“

Professionelles Auswahlverfahren

In der abschließenden Sitzung der Gesellschafterversammlung erläuterte Schmallenbergs Bürgermeister Burkhard König das umfangreiche Bewerbungsverfahren, das in den vergangenen Monate mit Unterstützung einer externen Personalberatung durchgeführt worden war. „Uns war es sehr wichtig, das Auswahlverfahren professionell begleitet zu wissen und vor allem transparent abzuwickeln.“ Die Stelle an der Spitze des Tourismus sähen Schmallenberg und Eslohe als wichtige Schlüsselstelle, an der viele Fäden zusammenlaufen und entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt werden können.

Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting: Die Region weiter vernetzen

Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting, der neben dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrsvereins Schmallenberg Rudolf Grobbel und dem Beiratsvorsitzenden Paul Hermes, dem Auswahlgremium angehörte, ergänzte: „An dieser Stelle gilt es, alle relevanten Akteure der Tourismusbranche in beiden Kommunen mit den weiteren Wirtschaftszweigen und der Verwaltung zu vernetzen, um unsere Region insgesamt voranzubringen.“

Katja Lutter ist verheiratet hat zwei Kinder (13 und 15) und lebt in Niederberndorf. Seit 2009 ist sie für die CDU im Stadtrat aktiv. Zuletzt war sie deren Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl und hatte auch den Fraktionsvorsitz inne. Den jedoch wird sie abgeben. „Ich bleibe aber einfaches Ratsmitglied“, erklärte die Schmallenbergerin.