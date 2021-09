Mehrere Fälle von Vandalismus an Schmallenberger Schulen sind gemeldet worden.

Polizei Schmallenberg: Vandalismus an Schulen – Hinweise gesucht

Schmallenberg. Mehrere Fälle von Vandalismus an Schmallenberger Schulen sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Es wird nach Zeugen gesucht.

Die Polizei Schmallenberg hat mehrere Fälle von Vandalismus an Schulen bestätigt: Zwischen Freitag und Montag haben unbekannte Täter an der Grundschule in der Ringstraße eine Jalousie beschädigt. Sie hatten die Schienenführungen abgerissen. Zudem hinterließen sie jede Menge Müll und zertrümmerten Flaschen auf dem Schulhof.

Ebenfalls am Wochenende haben Unbekannte ihre Spuren auf dem Gelände der Realschule an der Leißestraße hinterlassen. Mit einem goldenen Lackstift beschmierten sie die Briefkästen. In der Nacht zum Dienstag kamen die Täter zurück. Sie beschmierten mit dem goldfarbenen Stift mehrere Pfeiler, Bänke und Mülltonnen.

In beiden Fällen gibt es bislang keine Täterhinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 029 74 - 90 200 in Verbindung.

