Volksbank-Sommerfestival: die Band Sam and Friends ist am Donnerstag, 13. Juli, zu Gast auf dem Paul-Falke-Platz in Schmallenberg.

Verlosung Schmallenberg: Volksbank-Sommerfestival geht in zweite Runde

Schmallenberg. Beim Volksbank-Sommerfestival in Schmallenberg ist am Donnerstag, 13. Juli, die Band „Sam and Friends“ zu Gast. Wir verlosen sechs Starterpakete.

Das Volksbank-Sommerfestival auf dem Paul-Falke-Platz direkt an der Stadthalle in Schmallenberg geht in die nächste Runde. Der Veranstalter bietet Musikgenuss vom Feinsten. Sascha Deußen organisiert diese Veranstaltungsreihe, die immer donnerstags ab 19 Uhr startet. Der Eintritt ist frei. Einmalig muss jeder Besucher einen Festivalbecher erwerben.

Am Donnerstag, 13. Juli, ist die Band „Sam and Friends“ zu Gast, die Livemusik und Entertainment auf besondere Art bietet.

Vier Jahrzehnte und alle Musikrichtungen

Mit einer Songauswahl, die vier Jahrzehnte und alle Musikrichtungen umfasst, verleihen die Musiker altbekannten Evergreens neuen Glanz. Mit viel Spaß und musikalischem Können sorgen die Mitglieder von „Sam and Friends“ dafür, dass das Publikum sofort in ihren Bann gezogen wird und jede Location in einen Hexenkessel verwandelt wird. Sie sind bekannt dafür, dass sie jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis machen.

Verlosung

Wir verlosen sechs Starterpakete (mit einem Becher und drei Wertmarken).

Wer an der Verlosung teilnehmen will, schickt eine E-Mail mit dem Betreff Sommerfestival und seinem Namen im Textfeld bis zum morgigen Donnerstag, 13. Juli, 12 Uhr an: gewinnspiel-schmallenberg-westfalenpost@funkemedien.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

