Schmallenberg: Vollsperrung der Kreisstraße 25/3

Schmallenberg. Die Straßendecke der Kreisstraße zwischen Wormbach und Berghausen wird erneuert. Für den Zeitraum der Maßnahmen kommt es zur Vollsperrung.

Die Kreisstraße zwischen Wormbach und Berghausen wird ab Montag, 11. Oktober, unter Vollsperrung erneuert. Als Bauzeit werden rund zwei Wochen eingeplant. Die Baustelle beginnt ab dem neuen Kreisverkehr in Wormbach und endet 200 Meter in der der Einmündung der K 36 von Ebbinghof bis einschließlich des Einmündungsbereich der K 36 von Ebbinghof kommend in die K 25.

>>> Lesen Sie auch: Neubau eines Mehrfamilienhauses in Bad Fredeburg geplant <<<

Die Umleitung wird von Wormbach über Felbecke und Oberberndorf bis Berghausen in beiden Richtungen großräumig ausgeschildert. Der parallel verlaufende Radweg ist während der Zeit befahrbar, es ist aber besondere Vorsicht, insbesondere beim Überqueren der K 36, geboten. Anlieger haben in Abstimmung mit der Baufirma Straßen und Tiefbau aus Kirchhundem und dem HSK die Möglichkeit, ihre Grundstücke im notwendigen Umfang zu erreichen. Beim abschließenden Asphaltieren in voller Fahrbahnbreite ist die Strecke für Jeden gesperrt. Die Baukosten betragen 188.000 Euro. Der Hochsauerlandkreis bittet um Verständnis für eintretenden Behinderungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland