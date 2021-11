Schmallenberg: Wie sich 45 Neubürger kennenlernen

Schmallenberg. Schmallenberg hat 45 neue Bürgerinnen und Bürger. Bei einem Treffen begegneten sie sich. So lernten sie sich kennen und wurden begrüßt.

Die Stadt hat 45 neue Bürgerinnen und Bürger. Die Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) und die Stadt haben die Neuzugänge bei einem Treffen Ende August in Heiminghausen willkommen geheißen.

Der Stammtisch „Neu in Schmallenberg“ möchte den Zugezogenen in gemütlicher Atmosphäre Gelegenheit zum Austausch geben, so SUZ-Geschäftsführerin Carolin Bille: „Viele von ihnen sind aus beruflichen Gründen nach Schmallenberg gekommen. Wir möchten Sie mit Land und Leuten in Kontakt bringen, um das Eingewöhnen in der neuen Heimat zu erleichtern. Von daher freuen wir uns sehr, dass auch einige alteingesessene Schmallenberger erschienen sind.“

Dietmar Albers begrüßte die Neubürger

Auch der stellvertretende Bürgermeister Dietmar Albers begrüßte die Zugezogenen und zeigte sich sehr erfreut über die positive Resonanz auf die gemeinsame Veranstaltung: „Es ist sehr schön zu sehen, dass die Veranstaltung auf rege Teilnahme trifft. Nutzen Sie die Gelegenheit, um untereinander ins Gespräch zu kommen und mehr über Schmallenberg zu erfahren“.

Timo Brune, Betreiber des Gutshofcafés und angrenzenden Landbiermarktes, berichtete von der Geschichte des Gutshofes. Dieser wurde im 15. Jahrhundert das erste Mal urkundlich erwähnt und in den folgenden Jahren beständig ausgebaut und nach dem 2. Weltkrieg musste der Hof komplett wieder aufgebaut werden. Die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebes führte zur Ansiedlung unterschiedliche Unternehmen, so kam auch Timo Brune von Bödefeld nach Heimimghausen.

Nun lagert er hier seine Zelte und Ausstattung seiner Firma Sauerlandzelte, verkauft Bier- und Getränkespezialitäten im Landbiermarkt und serviert seit Juli im Café leckere Getränke und kleine Gerichte. In diesen Genuss kamen auch die Neubürger: Nach einer Stärkung mit frisch zubereiteten Brotpizzen, Currywurst oder Kuchenspezialitäten sowie einer großen Auswahl an kalten Getränken und Kaffeespezialitäten konnten sich die Besucher kennenlernen und austauschen.

Wer mehr über den Stammtisch „Neu in Schmallenberg“ und über aktuelle Veranstaltungen erfahren möchte, kann sich unter www.neu-in-schmallenberg.de, über Facebook oder telefonisch unter 02972/961152 bei SUZ informieren.

