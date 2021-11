Schmallenberg: Zusätzlicher Termin für Booster-Impfung

Schmallenberg. Der Hochsauerlandkreis plant eine weitere Impfaktion im Alexanderhaus in Schmallenberg. Die Nachfrage ist sehr groß.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises kurzfristig einen zusätzlichen Impftermin in Schmallenberg an. Dieser findet am Samstag, 13. November, von 10 bis 16 Uhr im Alexanderhaus in Schmallenberg statt. Auffrischungs-/Boosterimpfungen werden entsprechend den STIKO-Empfehlungen vorgenommen.

Zwei Impfaktionen in einer Woche

Darüber hinaus werden auch allen übrigen Personen Auffrischungsimpfungen angeboten, wenn vorhandene Kapazitäten und die ärztliche Beurteilung dies vor Ort zulässt. Voraussetzung ist, dass die erste Impfserie sechs Monate zurückliegt. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und ggf. eine vorhandene Impfmappe mit den Unterlagen der 1. bzw. 2 Impfung. Alle weiteren Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden.

Schon am Donnerstag, 11. November, von 11 bis 17 Uhr wird eine erste Impfaktion im Alexanderhaus in Schmallenberg stattfinden.

