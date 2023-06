Schmallenberger Agentur erhält Preis für Relaunch von Maredo

Schmallenberg/Berlin. Für den Markenrelaunch der Steakhauskette Maredo hat die Schmallenberger Werbeagentur Viereinhalb eine internationale Auszeichnung erhalten.

Für das umfangreiche Rebranding der Marke Maredo nimmt das Team der Schmallenberger Agentur Viereinhalb in Berlin den German Brand Award entgegen. Die kreativen Köpfe überzeugen die Fachjury in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation”.

Am 15. Juni fand die Verleihung des German Brand Awards in Berlin statt. Ein Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft kürt dort die Gewinner für ihre erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Rund 1.200 Einreichungen aus 19 Ländern verzeichnen die Initiatoren des German Brand Awards in diesem Jahr.

Eine davon ist die Kampagne zum Markenrelaunch der Steakhauskette Maredo aus der Feder der Schmallenberger Kreativagentur Viereinhalb. In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation” wurde das Projekt der Sauerländer mit dem internationalen Award ausgezeichnet.

Herausforderungen

Die Herausforderung dieser Kampagne war vor allem die Ausgangslage, in der sich Maredo befindet, als Viereinhalb die Markenführung vor mehr als zwei Jahren übernimmt. Denn 2020 macht das Steakhaus mit der Bekanntgabe seiner Insolvenz Schlagzeilen. Nach der Übernahme durch einen neuen Investor kommt das Schmallenberger Agentur-Team ins Spiel und verschafft der Marke ein modernes Auftreten.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung. Dass wir den German Brand Award mit nach Hause bringen dürfen, ist der perfekte Abschluss für dieses besondere Projekt. Die gesamte Crew hat mit so viel Herzblut am Markenrelaunch gearbeitet und trägt den Award jetzt umso glücklicher ins Sauerland“, sagt Sebastian Uting, einer der Geschäftsführer und Gründer.

