Schmallenberger Agentur „Viereinhalb“ auf Wachstumskurs

Sebastian Uting, Mitbegründer der Werbeagentur „Viereinhalb“ in Schmallenberg

Schmallenberg. Sebastian Uting hat in Schmallenberg mit Freunden die Agentur „Viereinhalb“ gegründet. Mittlerweile haben sie 25 Mitarbeiter - und einiges vor.

Sebastian Uting ist Geschäftsführer und Mitgründer der Kreativ- und Marketingagentur „Viereinhalb“ in Schmallenberg. Er spricht im Interview über Jobchancen im Marketing-Bereich und darüber, wie die Arbeit einer Agentur abläuft.

Die Agentur „Viereinhalb“ sitzt in Schmallenberg in der Weststraße. In einem historischen Haus sind stylische Büros entstanden. Foto: VIEREINHALB GmbH | viereinhalb.io

Herr Uting, erzählen Sie doch einmal kurz, wie Sie Geschäftsführer von „Viereinhalb“ geworden sind?

Sebastian Uting: Ich wollte damals eine Ausbildung zum Mediengestalter absolvieren, habe aber keinen Ausbildungsplatz erhalten aufgrund begrenzter Möglichkeiten im Sauerland. So startete ich mit einer Ausbildung zum Bürokaufmann in Schmallenberg. Um trotzdem den Einstieg in die Werbe- und Marketingbranche zu bekommen, zog ich für ein Studium nach Köln, um dort einen Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation zu erlangen. Ich habe damals schon in Schmallenberg mit meinen Kumpels und jetzt auch Mitgründern von „Viereinhalb“, David Spieler und Fabian Aufderheide, eine Eventagentur geführt und eine eigene Partyreihe „FunkuClub“ etabliert. Damals haben wir zum Beispiel alles selbst gemacht, von der Gestaltung der Flyer und Plakate für die Events, über Social-Media-Vermarktung bis zur eigenen Website. Wir haben die ersten Erfahrungen als Selbstständige gesammelt und es war klar, dass wir uns irgendwann später etwas Eigenes aufbauen wollten.

Wann haben Sie dann gegründet?

Das war 2014. Ich wollte langfristig nach Schmallenberg zurückkehren und dann haben wir, David Spieler und Fabian Aufderheide und ich, dunsere eigen Agentur „Viereinhalb“ gegründet. Bis 2016 lief es noch als Nebengewerbe. Mit Anmietung der ersten Bürofläche und Einstellung der ersten Mitarbeiter wurde es dann ernster. Wir haben uns aufgrund des Fachkräftemangels früh für die Ausbildung des Nachwuchses entschieden und bilden aus im Bereich Mediengestaltung Digital und Print und Kaufmänner und Kauffrauen für Marketing und Kommunikation.

Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Job?

Das kreative Arbeiten, die vielfältigen Projekte und dass kein Tag wie der andere ist. Die drei Aspekte reizen mich am meisten. Die Herausforderung ist, dass man immer am Ball bleiben muss. Die Marketingbranche entwickelt sich schnell weiter und man muss immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Wie hat sich Ihre Agentur im Laufe der Jahre entwickelt?

Sehr gut. Mittlerweile sind wir 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben deutschlandweit Projekte und unser Ziel ist es, eine der Top-Agenturen in Südwestfalen zu sein.

Können Sie sich in Ihrem Beruf weiterentwickeln?

Ja klar. Man entwickelt sich in unserem Beruf immer weiter und es entstehen neue Berufe in der Branche. Zudem wollen wir als Agentur demnächst eigene Projekte starten und die dann auch online vertreiben.

Was sagen Sie zu den Vorurteilen, die viele gegenüber kreativen Berufen haben? Häufig wird dann auch der Ausdruck: „Der macht irgendwas mit Medien“, verwendet. Wie denken Sie darüber?

Ja, einige Menschen haben so ein Vorurteil im Kopf und sehen häufig nur die Endergebnisse. Sie wissen dann aber nicht, welche Arbeit hinter der Entwicklung eines Projektes oder eines Markennamens steckt. Für viele ist unsere Arbeit nicht greifbar. Natürlich würde ich mir wünschen, dass auch der Weg zum Ergebnis beachtet wird. Das, was sichtbar ist, nennen wir gerne „die Spitze des Eisbergs“.

Wie würden Sie die Arbeitsatmosphäre in Ihrer Agentur beschreiben?

Wir haben flache Hierarchien. Wir versuchen jedem Mitarbeiter viel eigene Verantwortung zu geben. Die Branche ist aber auch an sich eher lockerer. Natürlich ist es auch für uns schwer, Fachkräfte zu finden. Daher ist meiner Meinung nach ein Umdenken erforderlich. Wir haben derzeit zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die komplett remote im Homeoffice in Hannover arbeitet. Das funktioniert sehr gut. Um die Work-Life-Balance zu garantieren, kann sich jeder seine Arbeitszeit auch selbst einteilen und muss nur zu Kernzeiten anwesend sein. So kann sich jeder unserer Mitarbeiter individuell organisieren.

Mitarbeiterzahl: 25

Standort: 1 (2ter in Planung)

Branche: Marketing & Werbung

Tarif: Nein

Arbeitszeit: flexibel bis 40-Stunden-Woche

Arbeitsplatz: Moderner Arbeitsplatz, Remote-Work-Paket, stylisches Büro in der Kernstadt Schmallenberg

Kooperationen: Benefits von unseren Kunden in Form von Rabatten

Benefits: CityCard (steuerfreier Sachbezug), Wasser- und Kaffee-Flat, Jobrad

Weiterbildung: geförderte und selbstbestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten

