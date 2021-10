Schmallenberger Autodieb nach Verfolgungsjagd festgenommen

Bestwig/Olsberg. Nach einer Verfolgungsjagd quer durch den HSK ist ein Autodieb festgenommen worden. Der 58-Jährige kam aus Schmallenberg.

Nach einer wilden Verfolgungsjagd haben Mescheder Beamte einen 58-jährigen Schmallenberger festgenommen, der zuvor in Bestwig ein Auto gestohlen hatte.

Diebstahl in Bestwig

Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Bestwig der Diebstahl eines Pkw gemeldet. Schon rund 30 Minuten später - im Rahmen der Fahndung - sichteten Beamte der Polizeiwache Winterberg das entwendete Fahrzeug gegen 7.50 Uhr im Bereich Niedersfeld. Das Fahrzeug war da in Fahrtrichtung Olsberg unterwegs.

Verfolgungsjagd von Niedersfeld nach Olsberg

Als die Beamten dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und fuhr weiter in Richtung Olsberg. Polizeikräfte der Wache Meschede nahmen die Verfolgung in Olsberg auf. Dort erkannte der 58-jährigen Mann aus Schmallenberg offenbar die „Ausweglosigkeit“ seines Handelns und hielt das entwendete Fahrzeug freiwillig an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Fahrzeug konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinem Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Anzeige wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Den Fahrer erwarten nun neben einer Diebstahlsanzeige auch eine Anzeige wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Eine weitere Anzeige hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis steht im ebenfalls bevor.

