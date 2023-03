Schmallenberger Band: Wofür steht eigentlich „Red Dust“?

Schmallenberg/Arpe. Warum die Schmallenberger Band „Red Dust“ heißt und was sie zum Bühnenjubiläum in Arpe plant.

Die Schmallenberger Band Red Dust kann nun ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum nachholen und zwar mit ihrem neuen Programm am Freitag, 17. März im Gasthof Voss „Heumes“ in Schmallenberg-Arpe Nr. 10. Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr, Eintritt frei.

Suche nach musikalischen Komplizen

Ende 1999 machten sich Jürgen Meyer (Leadgitarre, Gesang) und Georg Tjaden (Bass) auf die Suche nach musikalischen Komplizen. Bereits 2002 konnte sich eine Band namens Red Dust bei ihrem ersten Auftritt auf dem Schmallenberger Rennefeld präsentieren. Man war sich schnell einig, „Wir sind keine Coverband und es muss grooven“. Mittlerweile besteht das Repertoire aus gut 60 eigenen Stücken, „mal rockig, mal bluesig, mal rappig oder balladig“. Viele der englischen Texte spiegeln das jeweilige Zeitgeschehen wider.

Sieben Mitglieder sind heute dabei

Heute besteht die Band aus sieben Mitgliedern. Neben Meyer und Tjaden sind dies Bene Schauerte (Drums), Sanjiv Shestra (Gitarre, Gesang), Jörg Sommer (Gesang), Christoph Schäfers (Keyboard, Percussion, Gesang) und Markus Theiwes (Saxophon). Die Auftritte der letzten Jahre fanden überwiegend in Schmallenberg und Umgebung statt. Aber auch auf einem Festival in Schleswig-Holstein und zuletzt 2019 beim Auftritt in einem Pub in der Partnerstadt Burgess-Hill war Red Dust zu hören und zu sehen.

Der Name Red Dust stammt aus den Anfangstagen, nachdem im Proberaum eine Klinkermauer abgerissen werden musste und die Musiker abends bedeckt mit rotem Staub unter die Dusche gingen.

