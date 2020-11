Alina Knipschild aus Westernbödefeld arbeitet seit August als staatlich anerkannte Erzieherin in einer Kindertagesstätte im Raum Schmallenberg. Bezüglich der Arbeit mit Kindern konnte die 22-Jährige aufgrund diverser Praktika und Babysitter-Tätigkeiten bereits viele Erfahrungen sammeln und hat dies schließlich zu ihrem Beruf gemacht. Wieso sie hier in der Region arbeitet und weshalb das Klischee der Erzieherin, die ausschließlich bastelt und spielt, nicht stimmt, berichtet sie im Interview.



Wie sind Sie darauf gekommen, Erzieherin zu werden?

Alina Knipschild: In der 9. Klasse habe ich im Rahmen einer Aktion der Stadt Schmallenberg als Sprachpatin an mehreren Nachmittagen in einer Kindertagesstätte gearbeitet. Dort habe ich mich mit Kindern, die Sprachprobleme hatten, entsprechende Sprachspiele zwecks der Förderung durchgeführt. So konnte ich einen guten Einblick in die Institution Kindertagesstätte erlangen.

Mir hat es dort auf Anhieb so gut gefallen, sodass ich mich für die Ausbildung zur Erzieherin entschieden habe. In der Zeit während der Ausbildung konnte ich auch in andere Bereiche wie beispielsweise Jugendhilfe oder Grundschule schnuppern, doch die Arbeit in der Kindertagesstätte hat mir am besten gefallen.



Wieso haben Sie sich für eine Ausbildung in der Region entschieden?

Ich bin und bleibe ein Dorfkind. Für mich wäre eine Ausbildung in der Stadt oder an einem anderen Ort als dem Sauerland nicht in Frage gekommen. Hier leben meine Familie und mein gesamter Freundeskreis ist vor Ort, was mir beides sehr wichtig ist. Zudem schätze ich an der Region die Berge sowie das Miteinander.



Den ganzen Tag spielen, basteln und Lieder singen – Klischee oder Alltag?

Dieses Klischee höre ich sehr oft, es stimmt aber nicht. Der Beruf ist sehr vielfältig und es gehört viel mehr dazu. In der Zeit, in der die Kinder zum Beispiel spielen, besteht eine Hauptaufgabe der Erzieher darin, die Kinder zu beobachten: Wie entwickeln sie sich? Welche Probleme sind momentan aktuell? Welche Fördermaßnahmen sind angemessen?

Zudem müssen oft Elterngespräche geführt werden, Konzepte zu Themen wie Partizipation und Sozialverhalten in Gruppen entwickelt werden und pädagogische Angebote mit den Kindern durchgeführt werden. Man bringt den Kindern also Basiswerte bei, die in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen vertieft werden. Im Vordergrund steht bei all dem stets, dass im Sinne des Kindes gehandelt wird und dass das Kind bereits in der Kindertagesstätte die bestmögliche Förderung erfährt.

Was gefällt Ihnen insbesondere an Ihrer Tätigkeit als Erzieherin?

Die Art der Kinder, das ist das Tolle an dem Beruf. Egal wie schlecht die eigene Laune ist oder welche privaten Sorgen mich umtreiben, die Kinder ziehen mich direkt in ihren Bann und muntern mich auf. Zudem sind sie mit Abstand die ehrlichsten Menschen, die ich kenne, denn sie sagen direkt, was sie von dir halten.



Möchtest du auch in der Zukunft in der Region bleiben?

Auf jeden Fall. In Hinblick auf meinen Beruf möchte ich mich zudem stetig weiterentwickeln, beispielsweise in Form von Fortbildungen. Mein Herzenswunsch ist jedoch die Waldpädagogik: Ich möchte als ausgebildete Waldpädagogin mit den Kindern in die Natur und speziell in den Wald gehen und ihnen dies näherbringen.

Dieses Erlebnis möchte ich den Kindern gerne bieten, da viele heutzutage nicht die Möglichkeit haben, in den Wald zu gehen beziehungsweise sich nicht gut auskennen. Weiterhin würde ich später gerne eine Weiterbildung zur Fachwirtin absolvieren und eine Leitungsposition übernehmen, um Kindertagesstätten weiterzuentwickeln und um dort moderne Konzepte umzusetzen.