Schmallenberger Familienkarte: „Gibt nichts Vergleichbares“

In der oberen Etage des Rathauses wird fleißig gepackt: Die Schmallenberger Familienkarte und das Couponheft werden in diesen Tagen an 2353 Familien und an die Jugendlichen versandt, die in der Stadt im Bereich der Jugendhilfe bei St. Georg, im Martinswerk Dorlar oder im Internat Bad Fredeburg betreut werden. „Sie sollen schließlich auch an den Förderung teilhaben“, sagt Luisa van Ackeren vom Jugendamt der Stadt. Denn alle können damit viel Geld sparen.

Familienkarte

Seit 15 Jahren gibt es die Familienkarte - als einzige Kommune in der Region unterstützt Schmallenberg so Vereine und Familien gleichzeitig. „Ich wüsste nicht, dass es in der Region etwas Vergleichbares gibt“, sagt Kämmerer Burkhard König.

Eltern erhalten die Gutscheine, um damit Kosten für Sport- oder Musikvereine, besondere Aktivitäten der Pfarrjugend, Kurse der Jugendkunstschule oder den Eintritt im Sauerland-Bad zu begleichen. Für die Älteren attraktiv: Auch die Kosten der Fun-Card für den Bus können damit reduziert werden.

„In den 15 Jahren haben wir so insgesamt zwei Millionen Euro für Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt“, rechnet König vor. Mit einer guten Quote: „Rund 80 Prozent der Summe wird auch tatsächlich in Anspruch genommen.“

Pro Jahr bleiben rund 3500 Euro liegen, verschwinden in irgendwelchen Schubladen. Deshalb appelliert jetzt auch noch mal Luisa van Ackeren vom Jugendamt der Stadt, die Gutschein der Schmallenberger Familienkarte in den nächsten Tagen noch zu einzulösen. „Ab dem 1. Januar verlieren sie ihre Gültigkeit.“ Was man außerdem wissen muss: Die Gutscheine sind nicht übertragbar.

Couponheft

Das gleiche gilt für das Couponheft, das seit diesem Jahr ebenfalls an alle Familien verschickt wird. Ackeren: „Das erhält jeder Haushalt mit erstem Wohnsitz, in dem mindestens ein minderjähriges Kind gemeldet ist.“ Darin enthalten sind Gutscheine Schmallenberger Unternehmen. Sie bieten Rabatte zwischen 10 und 25 Prozent an. „Wir konnten die Zahl der Betriebe jetzt noch mal von 42 auf 50 für das Jahr 2020 steigern“, berichtet van Ackeren.

„Manche Unternehmen sind auch mit zwei oder drei Coupons vertreten. Besonders interessant sei für die Älteren auch der Rabatt für den Führerschein, so König: „Wer die Gutscheine gezielt einsetzt, kann eine Menge Geld sparen.“ Das Weihnachtsgeschäft wäre jetzt eine gute Zeit für alle, die das Couponheft noch nicht ausgenutzt haben. Damit man die teilnehmenden Geschäfte, Hotels und Gasthöfe auch erkennt, verteilt das Rathaus-Team in diesem Jahr zusätzlich runde Aufkleber mit der Aufschrift: „Wir sind dabei!“ - ein Zeichen für Heimatverbundenheit und Familienfreundlichkeit.

>>>HINTERGRUND

Der Gutscheinwert zur Einlösung beispielsweise bei Vereinen, für den Eintritt im Sauerland-Bad oder zur Bezahlung der Fun-Card für den Bus ist je nach Alter des Kindes gestaffelt.

Kinder bis fünf Jahre erhalten 20 Euro. Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren 40 Euro und Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren verfügen über Gutscheine im Gegenwert von 60 Euro im Jahr.