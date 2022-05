Schmallenberg. Die Schmallenberger Feuerwehr warnt vor dem Unwetter, das für Freitag, 20. Mai, angekündigt wurde. Die Details.

Aufgrund der folgenden Vorabinformation des Deutschen Wetterdiensts bittet die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg die Bürger die aktuelle Lage laufend zu verfolgen und die Gefahreninformationen zu beachten. In einer Mitteilung schreibt die Feuerwehr: „Aufgrund der Wetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts sind der örtliche Einsatzstab als örtliche Einsatzleitung und die Feuerwehreinsatzzentrale der Stadt Schmallenberg in Alarmbereitschaft (ÖEL). Bei größeren Schadenslagen im Stadtgebiet erfolgen auf dieser Homepage laufend Aktualisierungen der Lage im Stadtgebiet.

Ein Gewittertief zieht ab Freitagmittag, 20. Mai, von Westen her über die nördliche Mitte hinweg und sorgt für eine großräumige und heftige Unwetterlage. Dabei werden verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Die Gewitter sind begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 km/h (Bft 10-12) sowie heftigem Starkregen um 40 l/m² in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um 5 cm. Teils ist auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 l/m² in wenigen Stunden wahrscheinlich.

Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen. Es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen sowie Baum- und Astbruch. Auch Beeinträchtigungen der Infrastruktur sind möglich. In den Abendstunden des Freitags kommt es zu einer Wetterberuhigung und das Unwetterpotenzial nimmt rasch ab.

Diese Vorabinformation soll auf das Potenzial schwerer bis extremer Gewitter hinweisen. Dies soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Amtliche Warnungen werden zeitnah herausgegeben.

Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit!“, heißt es in der Mitteilung der Schmallenberger Feuerwehr.

