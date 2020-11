In einer Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus am Kirchplatz wurde der 20-jährige Schmallenberger gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Schmallenberger in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Schmallenberg. Am Mittwoch wurde ein 20-jähriger Schmallenberger in seiner Wohnung am Kirchplatz von drei Tätern überfallen. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen.

Am Mittwoch gegen 17 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kirchplatz gerufen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 20-jähriger Zuwanderer in seiner Wohnung ausgeraubt und gefesselt zurückgelassen.

Nach Angaben des gebürtigen Pakistaners erschien gegen 6 Uhr ein Bekannter mit zwei fremden Männern in der Wohnung. Der Bekannte bedrohte den Mann mit einem Messer. Anschließend fesselten die drei Täter den 20-Jährigen mit Kabeln und klebten den Mund mit Klebeband ab. Sie entwendeten Bargeld und ein Smartphone.

Drei Männer aus Pakistan

Anschließend flüchteten sie aus der Wohnung. Gegen 12.30 Uhr konnte sich der Geschädigte von den Fußfesseln befreien und in einer Nachbarwohnung Hilfe holen. Der Mann wurde leicht verletzt, musste aber nicht zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei wurde erst später verständigt.

Bei den drei Tätern handelt es sich vermutlich ebenfalls um Männer aus Pakistan. Diese sind derzeit noch flüchtig. Der Bekannte des Mannes habe vor einiger Zeit auch in Schmallenberg gelebt, wie Polizeipressesprecher Holger Glaremin bestätigte. Die anderen beiden Männer seien unbekannt.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung bittet die Polizei um Hinweise. Wer konnte am Mittwochmorgen drei verdächtige Männer im Bereich des Kirchplatzes beobachten. Welches Auto wurde von den Männern benutzt? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.