Schmallenberg. Ein langes Warten in der Quarantäne. Wie lange man in der Regel auf das Ergebnis wartet, wie die Labore arbeiten und wie der Corona-Test ausfiel.

Der aktuelle „Lockdown light“ wirkt nach dem ersten Lockdown im Frühjahr wie ein zweiter Höhepunkt der Corona-Krise. Steigende Zahlen, ein teilweises Herunterfahren des öffentlichen Lebens, Sorgen um die Zukunft. Und dann auch noch ein Anruf aus dem Gesundheitsamt: Kontakt zu einem positiven Corona-Fall, häusliche Quarantäne und die Anordnung zu einem Corona-Test. Die Zeit in der Quarantäne ist das Eine, das Testergebnis aber nicht zu erfahren das Andere. So erging es einem jungen Schmallenberger, der aufgrund der Nachverfolgung anonym bleiben möchte. Er musste zehn Tage auf sein Testergebnis warten, am Ende fiel es glücklicherweise negativ aus.

Schlechte Nachrichten

Als das Telefon klingelt, meldet sich eine gute Bekannte: „Ich wurde positiv auf Corona getestet. Kannst du mir bitte deine Kontaktdaten geben? Das Gesundheitsamt wird sich später bei dir melden.“ Der junge Schmallenberger hatte sich wenige Tage zuvor mit ihr getroffen. Er ärgert sich, versteht aber natürlich die Vorsichtsmaßnahme. Am Ende will man nicht der Verantwortliche für ein weiteres Infektionsgeschehen sein.

Dann kommt in ihm der zweite Gedanke auf: „Wen habe ich in den letzten Tagen getroffen?“ Er überlegt, den Freunden der vergangenen Tage Bescheid zu geben, dass er in Quarantäne muss. „Oder schüre ich damit nur noch mehr Panik? Ich bin ja noch gar nicht getestet, geschweige denn positiv - aber der Anfang einer ellenlange Infektionskette will ich auch nicht sein.“

Dann kommt der Anruf vom Gesundheitsamt: „Begeben Sie sich umgehend in häusliche Quarantäne, in zwei Tagen werden Sie in Meschede im Drive-Inn für die Entnahme der Probe erwartet. Eine schriftliche Quarantäne-Verordnung folgt.“ Nach zwei Tagen landet die Verordnung im Briefkasten. Halte man sich nicht an die Quarantäne-Regeln, drohen weitere Konsequenzen. Bei Fragen könne man sich immer beim Gesundheitsamt melden. „Aber einige Male ging einfach niemand ran“, berichtet der junge Schmallenberger. Er ist frustriert, weiß aber auch, dass überall nur Menschen arbeiten und jeder mit Sicherheit sein Bestes gebe.

Der Test in Meschede

Zwei Tage nach dem Anruf des Gesundheitsamtes fährt der junge Schmallenberger zum Corona Drive-Inn in Meschede. Eine lange Schlange an Autos staut sich bereits 15 Minuten vor Öffnung der Abstrichstelle. Zwei Ärztinnen nehmen die Tests vor, laufen im Regen von Autofenster zu Autofenster und sammeln die proben. Nach langem Warten - „verständlich bei den momentanen Corona-Zahlen“ - ist der junge Schmallenberger dran. Alles läuft nach Plan, in 24 bis 36 Stunden sei das Testergebnis da, so die Ärztinnen. „Es wirkte ein wenig chaotisch vor Ort.“

Das Testergebnis

In der Regel bekomme man das Ergebnis nach 24 bis 36 Stunden, weiß der Schmallenberger jetzt. „Einige meiner Freunde, die ebenso zu dem positiven Fall Kontakt hatten, wurden zum Beispiel bei ihrem Hausarzt oder im Klinikum Winterberg getestet. Alle hatten ihre Ergebnisse ziemlich schnell, nur ich musste warten.“

Der Schmallenberger ruft im Labor an, weil er unruhig und nervös wird. „Bin ich nun positiv getestet? Oder doch negativ?“ Die Antwort aus dem Labor lautet, dass die Probe erst vier Tage nach Entnahme überhaupt eingegangen sei und noch kein Ergebnis feststehe. Viele seiner Freunde haben von dessen Quarantäne-Situation erfahren, ziehen sich deshalb auch aus dem öffentlichen Leben zurück: Bloß niemanden anstecken. Jedes kleine Symptom wird gedeutet. „Kopfschmerzen, Halsweh - habe ich Corona?“ Nach knapp einer Woche - einen Tag vor dem Ende der Quarantäne - kommt dann endlich das Ergebnis: Und es ist negativ. „Zum Glück“, sagt der junge Schmallenberger: „Aber hätte ich solange darauf warten müssen?“

Martin Reuther, Pressesprecher des HSK, erklärt:

Kommt es oft vor, dass man solange auf sein Testergebnis warten muss?

Das hängt ganz davon ab, zu welchem Labor der Test geschickt wird und wie groß und wie ausgelastet das jeweilige Labor ist. Manche arbeiten am Wochenende nicht in Vollbesetzung, manche haben sehr viel und manche nicht ganz so viel zutun. Daher kommen manche Testergebnisse bereits nach 24 Stunden, manche aber auch erst nach einer Woche. Auch im März/April gab es teilweise solch lange Wartezeiten.

Kann ich mir aussuchen, wo ich den Corona-Test mache?

Jein, das findet in Absprache mit dem Gesundheitsamt statt. Da spielen auch die Entfernung zum Testzentrum oder Hausarzt, aber auch die jeweiligen Öffnungszeiten eine Rolle.

Wie lange dauert die Quarantäne?

Für gewöhnlich 14 Tage. Auch wenn man ein negatives Testergebnis erhält, wird die Quarantäne fortgesetzt, da sich Symptome noch entwickeln können. Die genaue Länge der Quarantäne-Zeit wird aber vom Gesundheitsamt festgelegt.

