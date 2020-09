Schmallenberger Popchor NJoy lädt zu zwei Konzerten ein

Westfeld/Bad Fredeburg. „60 Minuten Musik - 100 Prozent Entspannung“ verspricht der Popchor NJoy und lädt nach der Corona-Pause zu zwei ersten Konzerten ein.

Auch der Popchor NJoy aus Westfeld musste aufgrund der Corona-Problematik auf einiges verzichten. Das geplante Konzert zum zehnjährigen Jubiläum am 9. Mai 2020 musste abgesagt werden und auch weitere Konzerte und Auftritte konnten nicht stattfinden.

Von Mitte März bis Ende Mai wurde nicht geprobt. Aber ohne Singen ist das Leben nur halb so schön und als sich die ersten Lockerungen anbahnten, hat der Chor um Dirigent Christoph Ohm sofort nach Möglichkeiten gesucht, um das Chorleben wieder zu aktivieren. In kleinen Gruppen wurde teils draußen auf dem Grillplatz in Westfeld als auch in der Schützenhalle geübt.

Dank an den SGV und den Schützenverein

Der Chor bedankt sich beim SGV und dem Schützenverein, dass diese Möglichkeiten geboten wurden. Durch die geänderten Corona-Bedingungen Mitte Juli kam der vorsichtige Gedanke im Rahmen des Spirituellen Sommers doch noch zwei Konzerte anzubieten.

Die Termine stehen inzwischen fest: Freitag, 25. September, um 19 Uhr findet das erste Konzert in der St.-Georg-Kirche in Bad Fredeburg statt. Am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr präsentiert sich der Chor in der St.-Blasius-Kirche in Westfeld.

Leider wird der ganze Chor nicht dabei sein können, aber mit Solisten und kleinen Ensembles aus den eigenen Reihen werden moderne Lieder gesungen, die zum Nachdenken anregen oder uns im Inneren still werden lassen. Der Chor hofft mit diesen Auftritten in der weiterhin schwierigen Zeit für etwas kulturelle Abwechslung zu sorgen, aber vor allem den Zuhörern die Möglichkeit zu bieten, zur Ruhe zu kommen.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Aufgrund der Corona-Bedingungen ist eine verbindliche telefonische Anmeldung notwendig unter 0151 1902 5685 bei Geke Schulte. Des Weiteren sind die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Info: www.popchor-njoy.de