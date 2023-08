Schmallenberger Sommerfestival endet mit dem Mallorca-Abend

Schmallenberg. Zum letzten Mal in diesem Sommer lädt Sascha Deußen zum Sommerfestival in Schmallenberg ein. Wir verlosen Becher und Wertmarken.

Am letzten Abend des Volksbank-Sommerfestivals wird es noch einmal heiß: Nach dem gelungenen Umzug in die Schmallenberger Stadthalle in der vergangenen Woche, soll diesmal auch das Wetter mitspielen, so dass die Party am Donnerstag, 10. August, ab 19 Uhr auf dem Paul-Falke-Platz starten wird.

>>>Lesen Sie auch: Was sich hinter dem Beyond the Hill-Festival in Gellinghausen verbirgt <<<

Willkommen zum Mallorca-Abend

„Willkommen zum Mallorca-Abend! Ein Abend voller Party und Spaß erwartet uns, während wir uns durch die aufregenden Klänge von Rumbombe und Emanuel Bento feiern“, schreibt Sascha Deußen in seiner Ankündigung.

Der Mallorca-Abend in Schmallenberg im vergangenen Jahr. Foto: Leandra Stampoulis / WP

Der Party-Schlagerkünstler: Rumbombe

Rumbombe ist ein aufstrebender Party-Schlagerkünstler aus Deutschland. Innerhalb eines Jahres hat er sich erfolgreich in der Szene etabliert, sowohl durch seine Fähigkeiten als Songwriter als auch durch seine Interaktion mit Fans auf Plattformen wie TikTok. Sein außergewöhnlicher Künstlername „Rumbombe“ leitet sich von seiner Lieblingstorte ab. Mit Hits wie „Mallorca mein Zuhause“ hat er seine Fans begeistert und arbeitet weiterhin daran, seine Karriere voranzutreiben​.

Der ehemalige Fußballer: Emanuel Bento

Emanuel Bento ist ein ehemaliger Fußballer, der seine Karriere in der Oberliga Schleswig-Holstein aufgegeben hat, um als Sänger auf der Urlaubs- und Party-Insel Mallorca durchzustarten. Dieser 29-jährige Deutsch-Portugiese hat seine Leidenschaft für die Musik in eine aufstrebende Karriere verwandelt, indem er seine erste Single „Hardcore Breit” veröffentlicht hat. In Zusammenarbeit mit dem Hit-Producer Oliver de Ville wurde „Hardcore Breit” zu einem Partyschlager, der die Fans bis in die frühen Morgenstunden tanzen lässt.

Verlosung

Wir verlosen sechs Starterpakete (mit einem Becher und drei Wertmarken). Wer mitmachen will, schickt eine E-Mail mit dem Betreff Sommerfestival und seinem Namen im Textfeld bis Mittwoch, 9. August, 11 Uhr an gewinnspiel-schmallenberg-westfalenpost@funkemedien.de.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder kostenfrei hier: 0800 804 3333

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland