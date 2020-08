Schmallenberger UWG fordert Einrichtung eines Bürgertelefons

Schmallenberg. Die Partei will so den städtischen Bürgerservice verbessern. Anliegen sollen so leichter geäußert und schneller bearbeitet werden können.

In einem Antrag fordert die Schmallenberger UWG-Fraktion für die Bürger der Stadt Schmallenberg ein Bürgertelefon und eine zentrale Mailadresse einzurichten. In der Begründung heißt es: „Für die Bürger ist nicht immer leicht zu erkennen, wer für ihr Anliegen oder ihre Beschwerde in der Verwaltung zuständig ist. Dadurch kommt es in den Ressorts der Verwaltung zu unnötigem Weiterreichen der Anrufer oder von Mailanfragen.“

Politischer Frühschoppen am Sonntagmorgen

Außerdem sei in Einzelfällen festzustellen, dass die Mitarbeiter der Verwaltung nicht immer die Zeit finden, auf eine Anfrage ein Feedback zu geben, damit der Bürger weiß, dass sein Anliegen angekommen ist und bearbeitet wird: „Die Einrichtung solcher zentralen Kommunikationsadressen soll dazu beitragen, dass Bürger ihre Anliegen leichter und zielgerichteter vorbringen können und die Verwaltung von fehlgeleiteten Anrufen und elektronischen Anfragen entlastet wird.“

Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Bürger eine zeitnahe Reaktion auf ihr Anliegen erfahren.

Zudem lädt die UWG Schmallenberg für Sonntag, 30. August, um 11 Uhr zu einem politischen Frühschoppen an der Schützenhalle in Fleckenberg ein. Bürgermeisterkandidat Dietmar Weber wird sich und seine Ziele vorstellen.