Schmallenberger Verein will Medienkompetenz fördern

Inklusion einfach machen - unter diesem Leitmotto hat sich das Krebs- und Sozialprojekt „Lächelwerk“ aus Schmallenberg um eine Förderung bei der Aktion Mensch beworben. Jetzt steht fest: Es gibt eine 60.000 Euro-Förderung für das Projekt, dass die crossmediale Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung fördern soll - außerschulisch.

„Bei dem Bildungsprojekt geht es darum, dass sich Kinder und Jugendliche unter pädagogischer Leitung bewusst mit dem Thema Medien auseinandersetzen“, sagt Sebastian Schmidt vom Lächelwerk-Team. Es geht um Cybermobbing, Fake-News, oder die technischen Möglichkeiten.

Kritisches Hinterfragen

Auch das kritische Hinterfragen der sozialen Medien gehöre zu dem Projekt dazu. „Das gesamte Projekt steht im Zeichen der Inklusion - ist also für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Hemmschwellen werden abgebaut und ein Verständnis dafür geschaffen, dass andere Kinder anders sind als man selbst.“ Gemeinsam soll auch an Foto- und Videoprojekten gearbeitet werden - mit einer Ausstellung der Ergebnisse am Ende des Projekts nach einem Jahr.

Interessierte Schulen, die sich noch beteiligen wollen, können sich beim Lächelwerk melden - genau wie weitere Interessierte. Stattfinden werden die „Workshops“an drei Tagen pro Woche. Pro Teilnehmergruppe ist eine Projektlaufzeit von ungefähr vier Wochen geplant, „danach wechseln die Gruppen, die maximal aus zehn Teilnehmern bestehen sollten.“ Start ist ab März. Das Arbeitsmaterial - wie IPads oder Kameras - wird vom Lächelwerk gestellt.