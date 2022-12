Schmallenbergerin fällt auf neue Trickdiebstahl-Masche rein

Schmallenberg. Eine Schmallenbergerin ist Opfer einer Trickdiebstahl-Masche geworden. Die Polizei veröffentlicht einen Rat.

Eine Frau aus Schmallenberg ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Am Dienstag, 27. Dezember, gegen 13.30 Uhr hat die Bewohnerin einer Seniorenresidenz am Paul Falke Platz Besuch von einer ihr unbekannten Frau erhalten. Diese lenkte die Geschädigte ab, indem sie sie in ein Gespräch an der Wohnungstür verwickelte. Zudem stellte sich die unbekannte Täterin so vor die Frau, dass diese den Bereich der geöffneten Wohnungstür nicht mehr im Blick hatte.

Neue Trickdiebstahl-Masche

Als die Täterin dann ging, bemerkte die Geschädigte noch eine weitere Frau. Beide Frauen gingen dann aus dem Haus. Kurze Zeit später fiel der Seniorin auf, dass wertvoller Schmuck aus der Wohnung gestohlen wurde. Eine genaue Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Die Täterin, die sich mit der Geschädigten unterhalten hatte, sprach nur gebrochen Deutsch. Die Polizei gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass diese Masche für die Beamten noch nicht bekannt ist.

Die Täter arbeiten immer zu mehreren. Ein Täter lenkt den Wohnungsinhaber ab und ein weiterer schleicht sich in die Wohnung, um dort nach Wertgegenständen und Geld zu suchen. Die Polizei rät: „Seien Sie aufmerksam und skeptisch. Oft versuchen die Täter an die Hilfsbereitschaft der Menschen zu appellieren. Sie geben vor in einer Notlage zu sein oder fragen einfach nach einem Glas Wasser oder geben vor, Spenden zu sammeln. Lassen sie die Personen nicht in die Wohnung! Rufen sie im Zweifel die Polizei“, so der Appell der Polizei.

