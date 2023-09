Schmallenbergerin in schweren Unfall bei Sundern verwickelt

Schmallenberg/Sundern. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sundern ist eine 22-jährige Schmallenbergerin beteiligt gewesen. Was genau geschah.

Zu einem schweren Unfall zwischen einer Schmallenbergerin und einem Arnsberger ist es am Freitagnachmittag, 22. September, in Sundern gekommen. Dabei kollidierten zwei Autos an der Kreuzung Wettmarser Weg / L544 in Sundern.

Eine 22-Jährige aus Schmallenberg war auf dem Wettmarser Weg in Richtung Hövel unterwegs. Ein 49-jähriger Arnsberger befuhr mit seinem Auto die L544 ebenfalls in Richtung Hövel. Im Kreuzungsbereich kam es laut Polizeibericht aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 49-jährige Arnsberger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Schmallenbergerin blieb unverletzt. Beide Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden.

Straße gesperrt

Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Durch die Kollision entstand außerdem Sachschaden am Zaun und einer Hecke eines 55-jährigen Sunderners.

