Ein Traum ist wahrgeworden – nicht vor der Kamera, sondern vorm Mikrofon. Über die sozialen Netzwerke wird die Schmallenbergerin Carina Hebestreit auf einen Wettbewerb aufmerksam. Erst ist sie sich unsicher, ob sie teilnehmen will. Dann entscheidet sie sich dafür. Und gewinnt.

Das professionelle Hörbuch, bei dem Hebestreit einige Sprechrollen erhält, wird im Februar aufgenommen und vor wenigen Tagen veröffentlicht: „Es ist ein tolles und aufregendes Gefühl, Teil dieser Produktion zu sein.“

Es geht um gute Stimmen und Hörbücher

Die ganze Geschichte: Als Carina Hebestreit, damals noch 18 Jahre alt, von dem Reclam-Wettbewerb „Drama, Baby“ hört, denkt sie sich erst nicht viel. Es geht um gute Stimmen und Hörbücher. Wer Theater und Musicals mag und eine gute Stimme hat, könne mitmachen, wirbt Reclam. „Ich habe gedacht: Vielleicht sollte ich es doch probieren.“ Also schickt Hebestreit ein kurzes Bewerbungsvideo an den Verlag, einige Zeit später kommt die positive Rückmeldung: Sie steht im Finale.

Nun muss sie sich gegen 28 weitere Bewerber durchsetzen - mit einem eigenen aufgenommenen Hörbuch. Die Jury? Das Internet. Denn die Hörbücher aller Finalisten werden auf den bekannten Streaming-Plattformen wie Deezer oder Spotify hochgeladen. Das Hörbuch, welches am häufigsten gehört wird, gewinnt. Und es ist die Geschichte von Carina Hebestreit: „Es wurde über 500.000 Mal angeklickt und gehört, das ist schon verrückt, wenn man sich das überlegt.“

Cyrano de Bergerac

Der Preis ist die Teilhabe an einem professionellen Reclam-Hörbuch am Ammersee: Cyrano de Bergerac. Der Titelheld, ein virtuoser Dichter, leidet unter seiner großen Nase, verliebt sich aber in seiner hübsche Cousine Roxane. Doch aus Angst vor Ablehnung gesteht er ihr seine Gefühle nicht. Als Roxane sich aber einem Dritten zuneigt, schreibt Cyrano in dessen Namen Gedichte an Roxane.

„Die Aufnahme fand in einer alten Brauerei statt. Was genau, welche Rolle, welche Passagen auf mich warteten, das habe ich erst eine Woche vorher erfahren“, erzählt Hebestreit. Eine kurze, aber intensive Vorbereitungszeit. Sie erhält unter anderem die Stimme einer Buffetdame und einer Klosterschwester. „Es war schon beeindruckend, wenn man dann neben so großen Namen wie Lucas Reiber, Luise Befort, Stefan Wilkening steht.“

Abitur in Lennestadt

Sie habe sich viel abschauen können und habe genauso viel gelernt: „Man sieht die Gestik in solch einem Hörbuch nicht, aber man hört sie.“

Die Stimme von Carina Hebestreit (hinten) ist jetzt Teil des professionellen Hörbuchs „Cyrano de Bergerac“. Foto: Carina Hebestreit

Die Aufnahme eins Hörbuchs, das sei nicht einfach das Erzählen einer Geschichte. Da gehöre viel Ausdruck, auch viel Schauspielerei dazu: „Und man erfährt Dinge, auf die man vorher zum Beispiel nie geachtet hätte. Hintergrundgeräusche oder wie man richtig die Seiten umblättert.“

Besonders in Erinnerung sei ihr aber die Herzlichkeit der Sprecher geblieben: „Alle waren so nett und haben geholfen, wir konnten uns ganz normal unterhalten.“ Hebestreit wolle auf alle Fälle etwas aus der Erfahrung mitnehmen: „Ich kann mir gut vorstellen, in diesem Bereich oder in der Schauspielerei später zu arbeiten.“

In diesem Jahr hat sie ihr Abitur am Gymnasium Maria Königin in Lennestadt abgelegt: „Ich singe in meiner Freizeit gerne, aber meine Erfahrungen mit Hörbüchern waren vorher Kassetten von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen aus meiner Kindheit.“ Die Leidenschaft zum Theater und Musical habe sie angetrieben - mit Erfolg. Ihr Dank gilt allen Unterstützern, ihrer Familie und Freunden: „Die, die mein Hörbuch gestreamt haben, haben mir diese tolle Erfahrung erst möglich gemacht.“

>>>HINTERGRUND<<<

Das Reclam-Hörbuch „Cyrano de Bergerac“, bei dem auch die Schmallenbergerin Carina Hebestreit mitspricht, ist auf sämtlichen Streamingplattformen zu finden.

Auf Youtube gibt es zudem ein Behind-the-Scenes-Video zur Aufnahme am Ammersee.