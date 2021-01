Schmallenbergs Tourismus-Chefin: Appelle an Schnee-Touristen

Katja Lutter ist seit Januar Tourismus-Chefin in Schmallenberg. Sie hat gleich ihre erste Herausforderung zu meistern. Es gibt Winterwetter in Schmallenberg und sie muss die Gäste bitte zu Hause zu bleiben.

Schmallenberg Katja Lutter ist die neue Tourismuschefin in Schmallenberg. Ihre erste Herausforderung: Es gibt zu viele Schnee-Touristen.

Katja Lutter ist seit Januar neue Chefin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH. Aktuell beobachtet sie aufmerksam die Entwicklungen rund um den Ski- und Schnee-Tourismus in Schmallenberg und in der Nachbarkommune Winterberg.

Wie haben Sie selbst die chaotischen Entwicklungen erlebt?

Katja Lutter: Für mich war es ein bisschen surreal. Wir leben momentan in einem Lockdown und versuchen alle, uns bestmöglich an die Regeln zu halten. Hinzu kam, dass ich in einem Schmallenberger Ortsteil wohne, in dem es aktuell noch keinen Krümel Schnee gibt. Während des Wochenendes habe ich verfolgt, was im Internet und dann in den sozialen Medien passierte. Erschreckt hat mich da vor allem, wie verhärtet die Fronten sind und wie aggressiv der Ton ist.

Viele Touristen im Schmallenberger Sauerland, die das Winterwetter genießen, Schlitten und Ski fahren, das müsste Sie als Touristikerin doch eigentlich freuen…

Ja, wenn wir jetzt einen regulären Winter ohne Lockdown hätten, wäre das fantastisch für Schmallenberg und Eslohe und die Gastronomen, doch so ist es doppelt schlimm. Lange haben wir uns ein solches Wetter gewünscht, jetzt ist es da, und wir dürfen nicht das sein, was wir super können: gute Gastgeber zu sein!

Wie wollen Sie den Spagat schaffen, einerseits Touristen nicht zu verprellen und andererseits die Coronaregeln im Lockdown einzuhalten?

Der Grat ist schmal, zugegeben. Aber ich glaube, dass die allermeisten Gäste, die uns normalerweise besuchen, Verständnis für die aktuell geltenden Regeln haben. Wir sind grundsätzlich gastfreundlich und dürfen es jetzt nicht wie gewohnt sein. Wir haben grundsätzlich auch genug Platz für Wanderungen und Naturerlebnisse, problematisch wird es, wenn sich Menschenmassen an Pisten und Liften ballen. Da wird es schon am Parkplatz schwierig, die Abstände einzuhalten. Wir können hier nur wiederholt an die Vernunft appellieren und die Menschen bitten, ihren verständlichen Wunsch nach Bewegung in frischer Luft noch zwei, drei Wochen hinauszuschieben.

Ist Schmallenberg als flächengrößte kreisangehörige Stadt in NRW nicht auch im Lockdown groß genug für die Winter-Touristen?

Natürlich gäbe es auch jetzt in rund 120 Orten in Schmallenberg und Eslohe schöne, einsame Ecken zu entdecken, aber die muss man kennen und finden. Unsere Gäste profitieren zu normalen Zeiten häufig von persönlichen Tipps ihrer Gastgeber. Ohne ihre Hilfe sind die vor allem für Auswärtige schwer zu finden. Und mir würde auch das Drumherum, die touristische Infrastruktur, zur Urlaubsfreude fehlen. Es gibt keine Möglichkeit sich aufzuwärmen, keine Toilette, keine Gastronomie. Und das darf es ja auch nicht, sonst wären alle Regeln dahin und wir sitzen noch länger im Lockdown fest. Dabei brauchen unsere Gastronomen die Öffnung. Ich fürchte, je mehr Menschen sich treffen, desto schlimmer wird es.

Wie halten Sie im Moment den Kontakt zu den Gästen?

Unsere Touristinformationen sind aktuell geschlossen. Auch wir sind im Lockdown. Und ehrlich, ich möchte auch gar nicht, dass im Moment Gäste zu uns kommen und dann unzufrieden wieder heimfahren, weil sie durchgefroren sind, nasse Füße bekommen und keine Toilette finden. Jetzt mit dem Ansturm der Schnee-Touristen haben wir daher unsere Werbung noch mal zurückgefahren. Zuvor hatten wir auf Facebook Bilder der verschneiten Schmallenberger Landschaft gepostet mit dem Tenor: „Wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommt Schmallenberg mit seinen Bildern zu Ihnen.“ Davon sehen wir aktuell ab, um keine falschen Erwartungen zu wecken.

Haben Sie Verständnis für die Besucher?

Ich habe Verständnis dafür, dass die Menschen rauswollen. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass sie in Massen an die Hotspots strömen, trotz aller Warnungen und Appelle. Und wer dennoch anreist, den bitte ich, dass er nicht fixiert ist auf Pisten und Rodelhänge, beim Wandern auf den Wegen bleibt, seinen Müll mitnimmt und die Natur schont. Denn für die Tiere ist der Winter hart genug. Und auch nach der Corona-Krise erwarten unsere Gäste ja eine intakte Natur und gepflegte Dörfer.