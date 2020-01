Der Winter konnte sich bisher kaum durchsetzen und daran wird sich auch vorerst wenig ändern. Nach einer kurzen nasskalten Phase wehen ab Donnerstag bereits wieder milde Luftmassen heran. Auch der nächste Regen ist nicht weit.

Das Wetter für das Ruhrtal

Fast schon ungläubig haben die Bestwiger und Mescheder am Dienstag über ihre Orte geschaut. Ein kräftiger Schneeschauer sorgte für kurze Zeit teilweise für einen dünnen weißen Überzug. So etwas kannte man in diesem Jahr bisher noch nicht wirklich und so schnell wie der Schnee kam war er dann aber auch wieder verschwunden. Lediglich in den höchsten Lagen der Stadtgebiete konnte sich eine dünne Schneedecke bis zum Donnerstagmorgen halten.

Mit dieser wird es aber sehr zügig wieder vorbei sein, denn der Wind hat bereits auf Südwest gedreht und so ziehen bis über das Wochenende hinaus wieder sehr milde Luftmassen durch das Ruhrtal. Der Donnerstag präsentiert sich dabei noch im Wesentlichen trocken, auch etwas Sonnenschein ist möglich. Ab der Nacht zu Freitag geben sich dann aber die Tiefdruckgebiete die Klinke in die Hand, immer wieder fällt Regen, welcher zudem von einem sehr lebhaften Wind über das Land getrieben wird.

Dazu steigen die Temperaturen immer weiter an, so dass bereits am Freitag zwischen 8 und 11°C erreicht werden. Ähnliche Werte sind auch am Samstag zu erwarten. In der Nacht zu Sonntag kühlt es sich dann etwas ab und am Vormittag bleibt es meist trocken. Zum Abschluss des Wochenendes kommt aber neuer Regen auf.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Wirklich schwer haben es die Schmallenberger Wintersportgebiete in dieser Saison. Bisher waren trotz Beschneiung z.B. in Bödefeld nur wenige Betriebstage möglich. Zumindest kann sich der Schnee im geschützten Lennetal bei Westfeld recht gut halten, so dass hier Langlauf trotz wieder milderen Wetters weiterhin möglich sein sollte. Während der Mittwoch dem Rothaargebirge noch weitgehend winterliche Bedingungen gebracht hat, sorgt ein zunehmender Südwestwind aber bereits ab Donnerstag wieder für eine deutliche Milderung und einsetzendes Tauwetter.

Rund um Schmallenberg und Eslohe werden dabei am Nachmittag wieder um 7°C gemessen. Dazu bleibt es allerdings zunächst noch weitgehend trocken, erst in der Nacht zu Freitag kommt die Lenne entlang neuer Regen auf. Dieser hält mit einigen Unterbrechungen auch am Tag an und zudem wird die Luft noch eine Spur milder. So erreichen die Höchstwerte in den Tallagen knapp zweistellige Werte von bis zu 11°C und selbst in den Nächten kühlt es kaum unter 8°C ab. Das Wochenende bringt dann immer wieder Regen, teils ist dieser auch von kräftiger Natur und spült die letzten Schneereste auf den Bergen dahin.

Hinzu kommt ein sehr lebhafter, teils sogar stürmischer Wind. Besonders zum Sonntag hin besteht auch noch die Gefahr einer Sturmlage.

Trend für die nächste Woche

Die neue Woche setzt zunächst das milde Westwindwetter fort. So bringen Montag und auch noch weite Teile des Dienstages milde Luftmassen mit Temperaturen von rund 10°C in den Tallagen. Dazu regnet es immer wieder und der Wind bleibt sehr lebhaft. Spätestens zum Mittwoch dreht der Wind dann auf Nord und die Schneefallgrenze sinkt bis in mittlere Höhenlagen ab. Ob sich aus dieser Lage aber mal eine längere winterliche Phase entwickelt oder ob dieser Spuk schnell wieder beendet sein wird kann aus aktueller Sicht noch nicht gesagt werden.

