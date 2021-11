Schnee an den Bäumen: Auch im Hochsauerland werden weiße Flocken erwartet.

Wetter Schnee und Frost: So startet die Woche im Hochsauerland

Meschede. Schnee und Frost: Darauf müssen sich die Hochsauerländer zum Start der Woche einstellen. Die Vorhersage unseres Wetter-Experten.

Das Sauerland liegt am Sonntag weiterhin im Bereich von Kaltluft und in dieser kann es rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg zeitweise schneien. Zwischendurch darf aber auch mit längeren Auflockerungen und freundlichen Phasen gerechnet werden. So lautet die Vorhersage des heimischen Wetter-Experten Julian Pape.

Schnee bleibt nicht liegen

Die Temperaturen steigen entlang des Rothaarkamms meist auf Werte um -2 Grad, in den Tälern werden zwischen 2 und 4 Grad plus erreicht. Auch hier kann es schneien, der Schnee bleibt aber immer nur kurzzeitig liegen.

In der Nacht zum Montag folgen vorübergehend Auflockerungen, zeitweise ist aber auch wieder Schneefall möglich. Tiefste Temperaturen bei stark bewölktem Himmel zwischen 0 und -4 Grad, sollte es mal länger aufklaren kann es über Schnee deutlich unter -5 Grad werden.

Am Montag herrscht in Lagen ab etwa 400 Metern Höhe leichter Dauerfrost. Dazu ist es oft stark bewölkt mit einigen freundlichen Auflockerungen und zeitweise kann es noch etwas schneien. Die genaue Lage von Schneefallgebieten ist allerdings schwer vorherzusagen.

