Schon wieder ein ABC-Einsatz in der Mescheder Innenstadt

Meschede. Die Feuerwehr Meschede ist am Freitagabend erneut zu einem ABC-Einsatz in der Innenstadt gerufen worden. Es ist der zweite in dieser Woche.

Der Löschzug Meschede ist am Freitagabend zu einem ABC-Alarm in der Beringhauser Straße gerufen worden. Gegen 18.40 Uhr hatte dort in einem Gebäude der CO-Melder Alarm geschlagen. Nachdem die Lage zunächst unklar war, stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Die Wehr konnte nach kürzester Zeit wieder abrücken.

Für die Mescheder Wehr ist es bereits der zweite ABC-Einsatz in dieser Woche. Am Mittwoch waren die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr zu einer Zahnarztpraxis am Mühlenweg gerufen worden. Dort war plötzlich ein beißender, unklarer Geruch aufgefallen.

Mitarbeiter und Patienten hatten daraufhin die Räume verlassen. Eine Person war nach Angaben der Polizei verletzt worden. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin der Praxis. Sie hatte über Übelkeit geklagt. Für sie war ein Rettungswagen angefordert worden.

Desinfektionsmittel nicht fachgerecht entsorgt

Bis zum frühen Abend war die Wehr unter anderem mit Messgeräten unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stammte der Geruch von einem Desinfektionsmittel. Es war nach Angaben der Polizei vermutlich nicht fachgerecht entsorgt worden. Dadurch sei es zum Austritt der chemikalischen Ausdünstungen gekommen.