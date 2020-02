Schon wieder Sachbeschädigungen in Bestwig

Zum wiederholten Mal hat es an dem Vereinsheim des Angelvereins Velmede-Bestwig mutwillig Sachbeschädigungen gegeben. Das teilt der Vorsitzende Jürgen Gahler auf Anfrage mit.

Zusammenhang mit Vorfällen in Nuttlar?

Schon zum vierten Mal wurde das Privatgelände an der Heringhauser Straße heimgesucht – zuletzt jetzt am Montagabend, 10. Februar: „Die Täter hören einfach nicht auf“, sagt Gahler. Der Schaden beläuft sich inzwischen auf über 1000 Euro. Zwei Schuppen wurden jetzt aufgebrochen, das Mobiliar umgeworfen, Feuer auf einem Tisch gemacht – und die Zahl „5959“ eingebrannt. Diese Zahl hat Gahler auch an anderen Stellen in Bestwig entdeckt, zum Beispiel am Skaterpark.

Gahler vermutet einen Zusammenhang auch mit den Sachbeschädigungen zuletzt in Nuttlar. Er vermutet eine Gruppe Jugendlicher als Täter, die er in dem Bereich am Vereinsheim auch schon beobachtet hat – die dann aber wegliefen. Er bittet darum, Hinweise beim Bürgerbüro im Rathaus zu geben.