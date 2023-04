Schornstein-Brand in Meschede: Feuerwehr alarmiert

An der Einsatzstelle: Schornstein-Brand in Meschede.

Meschede. Im Norden von Meschede ist ein Schornstein in Brand geraten. Zwei Einheiten der Feuerwehr wurden daraufhin alarmiert.

Zu einem Brandeinsatz sind der Löschzug Meschede und die Löschgruppe Eversberg am Montag gegen 20.10 Uhr alarmiert worden.

An einem Wohnhaus in der Breslauer Straße war Ruß in einem Schornstein in Brand geraten. Letztlich wurde der Schornstein mit einem Kehrwerkzeug gereinigt.

