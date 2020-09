Schülerin im Hochsauerland positiv aufs Coronavirus getestet

Ein Arzt macht hier einen Abstrich für einen Corona-Test: Auch im Hochsauerlandkreis folgen zahlreiche Testungen in den nächsten Tagen.

Meschede. Mehr als 100 Kontaktpersonen sind in Quarantäne: Eine Schülerin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahlen für den HSK.

Eine Schülerin des Geschwister-Scholl Gymnasiums und gleichzeitig Sportlerin im Olympia-Stützpunkt Winterberg ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Hochsauerlandkreis mit.

Testungen erfolgen am Mittwoch

Im Rahmen des Kontakt- und Fallmanagements des Gesundheitsamtes konnten daraufhin 90 Schülerinnen und Schüler sowie 9 Lehrer der betroffenen Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums als Kontaktpersonen ermittelt werden. Weitere Kontaktpersonen, die das Kontakt- und Fallmanagement des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises ermitteln konnte, sind 4 Erzieher, 12 Schüler sowie 14 Sportler und zwei Trainer am Olympia-Stützpunkt. Alle Kontaktpersonen befinden sich in angeordneter Quarantäne und werden am Mittwoch, 30. September, getestet.

Insgesamt gibt es im Hochsauerlandkreis am Dienstag, 29. September, 9 Uhr, drei Neuinfizierte und acht Genesene im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind somit 21 Infizierte, 846 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Stationär werden drei Personen behandelt.

Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt nun 886.