Schützen aus Nuttlar mit großen Plänen für das Jahr 2024

Nuttlar Nuttlars Schützen haben für 2024 viele Events geplant. Als Nächstes werden sie beweisen, dass sich auch Karneval feiern können.

Die Nuttlarer Schützen haben sich für 2024 viel vorgenommen und neben Schützenfest zahlreiche Veranstaltungen geplant. Als Nächstes werden sie beweisen, dass Schützen auch Karneval feiern können - denn eine der Veranstaltungen in diesem Jahr wird eine Karnevalsparty sein. Sie wird am Karnevals-Samstag, 10. Februar, in der Schützenhalle stattfinden.

Musikalische Großveranstaltung geplant

Neben einem Kinderschützenfest wird es außerdem ein Frauenvogelschießen mit anschließendem Open-Air-Konzert am Schießstand geben. Geplant ist die Veranstaltung für Samstag, 7. September. Zudem sind bei der Generalversammlung Pläne für eine musikalische Großveranstaltung in der Schützenhalle vorgestellt worden. Hier hält sich die Bruderschaft mit Details allerdings noch zurück.

Insgesamt 78 Schützenbrüder hatten sich diesmal zur Hauptversammlung der Bruderschaft in der Schützenhalle eingefunden. Neben dem Geschäftsbericht, dem Kassenbericht und den Berichten der Abteilungen gab es einen Ausblick auf die abgeschlossenen sowie die anstehenden Baumaßnahmen. Insbesondere wurde durch den Vorstand über den aktuellen Stand der Baumaßnahme der Deutschen Bahn rund um den Schießstand informiert.

Vorsitzender im Amt bestätigt

Als Erster Vorsitzender der Schützenbruderschaft wurde der aktuelle Amtsinhaber Ernst Voß wiedergewählt. Auch der amtierende Hauptmann Markus Kramer wurde durch die Versammlung in seinem Amt bestätigt. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Björn Heimes und Friedhelm Menke. Brudermeister Voß bedankte sich bei beiden für viele Jahre ehrenamtlichen Einsatz im Schützenwesen.

Weitere Wahlen

Neben den bereits genannten wurden die folgenden Vorstandsmitglieder bei den Wahlen in ihren Ämtern bestätigt oder in eine neue Funktion gewählt. Die Wahlen endeten mit den folgenden Ergebnissen: Zweiter Schriftführer: Michael Menke; Zweiter Hallenwart: Christian Reke; Zweite Hauptfahne Andre Hirnstein, Stefan Tönnesmann, Fabian Voß; Abteilungsleiter Schießsport: Thomas Hülsenbeck und Markus Kramer; Offiziere z.b.V.: Jens Bathen, Steffen Blüggel, Lukas Gödde, Jens Schneider; Vorsitzender Jungschützen: Tom Badelt; Zweiter Vorsitzender Jungschützen Max Deibach; Offizier Jungschützenfahne: Lukas Seiber.

