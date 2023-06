Schützenfest Schützen in Velmede-Bestwig feiern am Wochenende

Velmede. Ihr Schützenfest feiert die St.-Andreas-Bruderschaft Velmede-Bestwig. Hier sind alle wichtigen Fakten.

Die St.-Andreas-Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig feiert ihr Schützenfest.

Wann wird gefeiert: Von Samstag, 1. Juli, bis zum Montag, 3. Juli.

Wer regiert: Als amtierendes Königspaar regieren Dieter und Regina Zeh, das Vizekönigspaar sind Timo Nieder und Katharina Holz.

Was sind die Höhepunkte: Antreten ist am Samstag um 16 Uhr beim König Dieter Zeh. Nach den Böllerschüssen gegen 16.30 Uhr ist Abmarsch zur Andreas-Kirche. Um 17 Uhr beginnt das Festhochamt. Nach dem Festhochamt folgt die Gefallenenehrung am Ehrenmal und Abmarsch zur Schützenhalle. Um 20.30 Uhr hält Brudermeister Roland Burmann die Festansprache. Anschließend ist Großer Zapfenstreich, gefolgt vom großen Festball.

Am Sonntag wird um 9.30 Uhr beim Christophorus-Haus angetreten. Nach einem Ständchen erfolgt der Rückmarsch zur Halle. Dann ist Fahnenübergabe, Jubilarehrung und Pokalübergabe an die Sieger des Pokalschießens. Der Frühschoppen mit Konzert ist bis 12.30 Uhr. Um 15 Uhr beginnt der große Festzug. Um 16.30 Uhr ist Konzert der Musiken, anschließend um 17.30 Uhr Kindertanz. Der Königstanz ist für 20 Uhr vorgesehen mit dem großen Festball im Anschluss.

Am Montag treffen sich die Schützen um 9 Uhr zum Frühstück in der Halle. Danach wird um 9.30 Uhr zur Vogelstange marschiert. 14 Uhr Proklamation, 16.30 Uhr Königstanz, ab 18 Uhr Party mit DJ Jörg.

Besonderheiten: Jubelkönigspaar vor 60 Jahren: Gerhard und Helga Hegener, vor 50 Jahren Werner (†) und Gertrudis (†) Gödde, vor 40 Jahren Norbert (†) und Gisela Bathen, vor 25 Jahren Josef und Wilma Hoppe.





In diesem Jahr neu: Die Ermittlung einer Kinderkönigin/eines Kinderkönigs am Montag ab 10.30 Uhr an der Vogelstange.

Die musikalische Gestaltung des Schützenfestes übernehmen: Musikverein Antfeld, Spielmannszug Meschede, Tambourcorps der Kolpingsfamilie Freienohl, Jugendblasorchester des Musikvereins „Eintracht“ Olsberg.

