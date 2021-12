Brudermeister Roland Burmann (Vierter von links) mit seinem Vorstandsteam - alle Mitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schützen Schützen in Velmede-Bestwig: Trotz Corona zusammengerückt

Velmede. Nach zwei Jahren Coronapause kommen die St.-Andreas-Schützen Velmede-Bestwig erstmals wieder zusammen. Ihr Brudermeister bleibt weiter im Amt.

Große Einigkeit herrschte bei der Herbst-Generalversammlung der St.-Andreas-Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig. Nach zwei Jahren Coronapause konnte Brudermeister Roland Burmann 75 Schützenbrüder in der Schützenhalle Velmede begrüßen und mit einer positiven Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung überraschen.

Trotz der ausgefallenen Schützenfeste und Einnahmeverlusten bei der Hallenvermietung fielen die Ergebnisse der Geschäftsjahre 2019 und 2020 besser aus als befürchtet. In seinem Rückblick ließ er die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre Revue passieren.

Dabei stellte Roland Burmann fest, dass in Zeiten der Pandemie die Schützen in Velmede-Bestwig auch ohne Schützenfeste enger zusammengerückt sind und eine ganze Reihe positiver Signale in schweren Zeiten ausgesendet hätten. Einstimmig wurden alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes wiedergewählt. Bis 2023 bleiben Roland Burmann als 1. Brudermeister, Frank Schröder als 1. Geschäftsführer, Stefan Gerlach als 1. Hauptmann, Hans-Josef Brüggemann als 1. Kassierer und Wolfgang Rinschen als 1. Schriftführer im Amt.

Zur Wahl standen auch alle Stellvertreter, die bis zur Frühjahrshauptversammlung 2022 ebenfalls alle einstimmig gewählt wurden. So bekleidet Hans-Georg Wysk das Amt des 2. Brudermeisters, Dominik Nölke ist weiterhin 2. Geschäftsführer, Lukas Jäkel 2. Hauptmann, Manuel Fritsch wurde als 2. Kassierer und Hendrik Hesse als 2. Schriftführer in ihrem Amt bestätigt.

Mit Blick nach vorne müssen sich die Andreas-Schützen in den kommenden Jahren einigen kostenintensiven Baumaßnahmen widmen. So werden die Schützenbrüder nicht umhinkommen, das Dach der Schützenhalle komplett zu erneuern. Auch die Ostfassade ist dringend zu renovieren wie Teile der Elektroverteilung und der Hallenbeleuchtung. Dafür werden die liquiden Mittel der Schützenbruderschaft bei weitem nicht ausreichen. So beauftragte die Versammlung den geschäftsführenden Vorstand, entsprechende Fördermittel zu beantragen und Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen.

