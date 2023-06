Schützenfest Eslohe startet bereits mit einem Höhepunkt

Eslohe. Die Esloher Schützen stehen in den Startlöchern. In diesem Jahr beginnt das Fest bereits mit einem Höhepunkt.

Die Esloher Schützen stehen den Startlöchern. Am Freitag beginnt das Schützenfest.





Wann wird gefeiert: von Freitag, 23. Juni, bis Montag, 26. Juni





Wer regiert: das Königspaar Philipp und Christina Schulte, Jungschützenkönig Philip Eickhoff mit seiner Königin Stefanie Senger sowie das Kaiserpaar Fritz und Andrea Stappert





Was sind die Höhepunkte: Das Fest startet am Freitag um 17.30 Uhr mit dem Antreten am Modehaus Stinn und dem Abmarsch zum Kaiserschießen, das um 18 Uhr startet. Anschließend erfolgt die Proklamation. Am Samstag geht es um 14 Uhr mit dem Umzug der Musik durch den Ort und Ständchen beim Jubelkönig, am Seniorenheim sowie beim Schützenkönig weiter. Um 19 Uhr beginnt in der Halle das Festkonzert mit dem Musikverein Langenei. Im Rahmen des Konzertes werden auch die Jubilare geehrt. Um 21.30 Uhr folgt der Große Zapfenstreich. Anschließend steht Tanzmusik für Jung und Alt im Programm.

Am Sonntag treten die Schützen bereits um 8.45 Uhr am Modehaus Stinn an und marschieren von dort zum Kirchgang. Um 9 Uhr beginnt das Festhochamt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Nach der anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Ansprache von Bürgermeister Stephan Kersting startet um 10.30 Uhr der Frühschoppen mit dem Blasorchester St. Peter und Paul in der Halle. Um 14.45 ist Antreten in der Schützenhalle zum Festzug, der sich um 15 Uhr in Bewegung setzen wird. Um 18 Uhr folgen Königstanz und Kindertanz, ab 20 Uhr gibt es Stimmungsmusik.

Vogelschießen am Montag

Am Montag treten die Schützen um 10.15 Uhr an und marschieren zum Vogelschießen, das um 11 Uhr beginnen wird. Um 14 Uhr erfolgt die Königsproklamation unter der Vogelstange. Um 17.45 Uhr folgt dann die Abholung der Könige sowie der Einmarsch in die Schützenhalle. Im Anschluss sind Königstanz und Kindertanz und ab 20 Uhr gibt es Stimmungsmusik.

Was sind die Besonderheiten: Jubelkönigspaar 25 Jahre Engelbert und Marianne Müller; Jubeljungschützenkönig ist in diesem Jahr Stefan Kaptain.

