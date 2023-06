Schützenfest im oberen Sorpetal: Vogelschießen am Samstag

Obersorpe. Die St.-Joseph-Schützenbruderschaft lädt alle Einheimischen und Gäste zum Schützenfest in Obersorpe ein. Das sind die Termine.

Die Dörfer im oberen Sorpetal, Rehsiepen, Obersorpe, Mittelsorpe und Rellmecke, feiern ihr Schützenfest. Die St.-Joseph-Schützenbruderschaft lädt alle Einheimischen und Gäste dazu ein.





Wann wird gefeiert:

von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni.



Wer regiert:

Amtierender Schützenkönig ist Tobias Krähling mit seiner Königin Ehefrau Verena. Vizekönig ist Andre Siepe mit seiner Vizekönigin Kim Heltemes.

Was sind die Höhepunkte:

Am Freitag beginnt dass Schützenfest um 19.30 Uhr mit der Schützenmesse in der Pfarrkirche zu Obersorpe. Gestaltet von Kreisschützenpräses Pastor Ulrich Stipp, den Majestäten nebst Hofstaat, den Schützenbrüdern und der Musikkapelle Wulmeringhausen. Um 20.30 Uhr werden dann die treuen Vereinsmitglieder geehrt. Anschließend ist Tanz und Stimmung bei freiem Eintritt. Der Samstag beginnt um 13.30 Uhr mit dem Antreten in der Schützenhalle zum König- und Vizekönigschießen. Nach kurzem Marsch zur Vogelstange werden dann die neuen Regenten ermittelt. Der Sonntag beginnt um 14.45 Uhr mit dem Antreten der Schützenbrüder in der Schützenhalle. Danach erfolgt um 15 Uhr der Festumzug mit dem Abholen der neuen Majestäten und der Kranzniederlegung zur Gefallenenehrung am Ehrenmal an der St. Joseph Pfarrkirche. Es folgen Königstanz und Kindertanz.





Besonderheiten:

Jubelkönige: vor 50 Jahren: Elmar Siepe, Obersorpe (leider im Jahr 2022 verstorben); vor 25 Jahren: Heinz-Josef Simon, Mittelsorpe.

Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Wulmeringhausen und das Tambourcorps Oberkirchen.

