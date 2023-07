Schützenfest in Berghausen: Vorfreude auf drei tolle Tage

Berghausen. Immer um den letzten Sonntag im Juli feiert Berghausen sein Schützenfest. Diese Programmpunkte stehen an.

Der Höhepunkt des Vereinslebens in Schmallenberg-Berghausen steht an: das alljährlich am Wochenende um den letzten Sonntag im Juli stattfindende Schützenfest.

Wann wird gefeiert: von Freitag, 29. Juli bis Montag, 31. Juli

Wer regiert: Das Königspaar Benedikt Brunert und Katharina Berls regiert mit dem Vizekönigspaar Ursula und Andreas Brunert.Die Höhepunkte: Das Fest beginnt am Samstag nach dem Antreten in der Schützenhalle (16.15 Uhr) mit dem Abholen der Fahnen und des Schützenkönigs. Um 17 Uhr wird die Schützenmesse in der Pfarrkirche gefeiert. Danach folgt das Vogelschießen der Jungschützen an der Vogelstange. Nachdem der Jungschützenkönig ermittelt wurde, erfolgt die Proklamation in der Schützenhalle. Gegen 20 Uhr schließt sich der Festball an.

Der Umzug im vergangenen Jahr mit dem großen Hofstaat. Foto: Privat



Der Sonntag startet nachmittags mit dem großen Festzug mit Königs- und Vizekönigspaar und deren Hofstaat. Angetreten wird dazu um 14.30 Uhr in der Schützenhalle, der Festzug startet um 15 Uhr. Nach dem Festzug folgt der Königs- und Kindertanz. Abends wird dann wieder bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein geschwungen.

Am Montag folgt nach dem Schützenfrühstück ab 8.30 Uhr und der Jubilarehrung (9.30 Uhr) das Vogelschießen. Nach der Proklamation spielt der Musikverein Rinsecke-Oberhundem zum Frühschoppen auf. Dann heißt es: „Frisch machen“ für den Festzug um 17 Uhr mit den neuen Majestäten. Nach Königs- und Kindertanz klingen die drei schönsten Tage des Jahres mit dem Festball aus.

Besonderheiten: Musikalisch umrahmt wird das Fest vom Musikverein Rinsecke-Oberhundem und vom Tambourcorps Schmallenberg. Als Highlight werden zwei Ballonfahrten zur Meilerwoche vom 18. bis 27. August verlost. (Hier weitere Infos)

