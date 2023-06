Schützenfest Schützenfest in Cobbenrode mit vielen Höhepunkten

Cobbenrode. In Cobbenrode wird Schützenfest gefeiert. Damit neigt sich nicht nur die Amtszeit des Königspaares Klaus und Mariele Rickers dem Ende entgegen.

In Cobbenrode wird endlich wieder Schützenfest gefeiert. Am Mittwochabend geht es los.





Wann wird gefeiert: von Mittwoch, 7. Juni, bis Samstag, 10. Juni





Wer regiert: Schützenkönigspaar sind Klaus und Mariele Rickers, Jungschützenkönig ist Max Winkelmeyer und auch das Kreisschützenkönigspaar Dennis Henke und Leonie Rickers kommt aus Cobbenrode.





Was sind die Höhepunkte: Das Schützenfest beginnt am Mittwoch, um 16 Uhr mit dem Antreten zum Kaiserschießen. Um 20 Uhr schließt sich das Festkonzert des Siegener Blasorchesters samt Ehrungen an. Nach dem Konzert gibt es Unterhaltungsmusik für Jung und Alt bevor um 24 Uhr der Große Zapfenstreich gespielt wird.

Am Donnerstag nehmen die Schützen am Festhochamt und der anschließenden Prozession teil. Danach geht es zum Frühschoppen in die Halle mit Konzert und Stimmungsmusik. Um 15 Uhr findet der Festzug statt. Nach dem Königstanz folgen ein Nachmittagskonzert und der Kindertanz. Ab 19.30 Uhr steigt der Festball.

Vogelschießen am Freitagmorgen

Der Freitag beginnt um 9 Uhr mit der Schützenmesse und der Gefallenenehrung, bevor es zum Vogelschießen geht. Danach wird in der Halle gefeiert bevor sich um 17 Uhr der große Festzug in Bewegung setzt. Danach wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.





Was sind die Besonderheiten: 60-jährige Königsjubiläum feiert Günther Schade mit Ursula Biskoping, 40-jähriges Königsjubiläum Meinolf Habbel mit Königin Sonja, 25-jähriges Königsjubiläum Alfred Gödde mit seiner Königin Maria und 25-jähriges Kaiserjubiläum Günther und Mia Hochstein.

