Schützenfest in Gleidorf: Großer Festzug am Sonntag

Gleidorf. Die Vorfreude ist groß: Die Gleidorfer Schützen feiern am Wochenende, 1. bis 3. Juli, ihr Hochfest. Die neuen Regenten werden am Montag ermittelt.

In Gleidorf steigt die Vorfreude auf das Schützenfest am kommenden Wochenende.



Wann wird gefeiert: Von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Juli.





Wer regiert: Das Schützenkönigspaar Julian Hennemann Laura Spiekermann sowie das Vizekönigspaar Kai Göddecke Elena Gordzielik, das Jungschützenkönigspaar sind Hendrik Belke Katalin Gerards, das Kaiserpaar sind Andree Brüning und Moustafa Deeb.

>>> Lesen Sie auch: Investitionen nötig: Ungewisse Zukunft für Hallenbad Dorlar <<<

Was sind die Höhepunkte: Los geht es am Samstag um 12 Uhr mit Böllern „Salut für den König” an der Feldscheune (Groben Scheune),um 16.30 Uhr ist die Schützenmesse in der katholischen Kirche - anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal im Dorfpark, um 17.30 Uhr ist Antreten und Abmarsch zur Vogelstange in Arens Loch zum Ermitteln des 14. Gleidorfer Jungschützenkönigs. Es folgen die Jungschützenproklamation in der Schützenhalle und um 22 Uhr der Großer Zapfenstreich, danach Tanzabend.

Am Sonntag ist um 9.30 Uhr Antreten an der Schützenhalle, Abmarsch zum Fahnen-Abholen bei Albert Albrecht, anschließend Ehrungen verdienter Mitglieder und Frühschoppen in der Schützenhalle. Um 15 Uhr startet der große Festzug mit Abholen der Königs-, Vizekönigs- und Jungschützenkönigspaare mit Hofstaat am Sonnenhang. Um 7.30 Uhr ist Königstanz, um 18 Uhr Kindertanz. Am Montag ist um 9.30 Uhr Treffen in der Schützenhalle, um 10 Uhr Abmarsch zur Vogelstange in Arens Loch. Dort findet ab ca. 10.30 Uhr das Königs- und Vizekönigsschießen statt. Gegen 14.30 Uhr ist die Königsproklamation in Arens Loch, um 15 Uhr Rückmarsch zur Schützenhalle, anschließend Schützenparty.



Besonderheiten: Es spielt der Musikverein Saalhausen unter der Leitung von Jakob Graß und das Tambourcorps Schmallenberg unter der Leitung von Marvin Wild. Jubelkönig vor 25 Jahren: Markus Brüning, Jubelkönig vor 50 Jahren: Robert Voßwinkel †.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland