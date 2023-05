Veranstaltung Schützenfest in Lenne: Höhepunkt ist der Festzug am Samstag

Lenne. Der Schützenverein 1889 Lenne freut sich auf ein stimmungsvolles Schützenfest. Das Programm klingt viel versprechend. Was alles geplant ist.

Die Amtszeit von Königspaar Anton Fabri und Alina Bücker sowie Vizekönigspaar Patrick Schellmann und Malin Scheffl neigt sich dem Ende. Der Schützenverein 1889 Lenne freut sich auf ein stimmungsvolles Schützenfest

Wann wird gefeiert: Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai. Wie in jedem Jahr werden viele auswärtige Gäste erwartet, die mit den Bewohnern von Lenne, Hundesossen und Harbecke das Fest des Jahres feiern wollen.

Wer regiert: Das Vogelschießen am Freitagnachmittag, 19. Mai, wird zeigen, wer den noch amtierenden König Anton Fabri sowie Vizekönig Patrick Schellmann ablösen wird. Amtierendes Kaiserpaar in Lenne sind Lisa und Roland Rickert.

Was sind die Höhepunkte: Der Festzug mit dem neuen König und seinem Hofstaat ist der Höhepunkt des Samstags. Am Sonntag geht es dann weiter mit dem Schützenhochamt und anschließend einem zünftigen Frühschoppen mit Blasmusik. Für alle älteren Schützenmitglieder besteht die Möglichkeit, nach Absprache am Freitagnachmittag zur Vogelstange einen Fahrdienst in Anspruch zu nehmen.

Besonderheiten: Für gute Stimmung an den Festtagen sorgt wie gewohnt der Musikzug Brachthausen der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem und der Musikverein „Accordia“ Fleckenberg 1896. Samstagabend heizt den Festbesuchern die Tanzmusik des Musikzuges Brachthausen ein und lädt die Festbesucher zum Tanzen ein. Der Schützenverein 1889 Lenne freut sich über zahlreichen Besuch.

Vor 25 Jahren: Jubelkönigspaar sind Georg Schneider und Nadine Kersting (geb. Riedel), Jubelvizekönigspaar sind Frank Sternberg und Petra Gerbe.

