Das Schützenfest in Heinrichsthal Wehrstapel an Christi Himmelfahrt.

Fotostrecke Schützenfest in Wehrstapel: Das sind unsere schönsten Bilder

Meschede. Die St.-Josefs-Schützenbruderschaft Heinrichsthal-Wehrstapel feiert an der Schützenhalle. Hier die schönsten Bilder vom Vogelschießen.

Endlich wieder Schützenfest in Heinrichsthal-Wehrstapel: Die St.-Josefs-Schützenbruderschaft hielt an Christi Himmelfahrt ihr traditionelles Schützenfest an der Schützenhalle ab.

Hier geht es zur Fotostrecke mit den schönsten Bildern vom Vogelschießen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland