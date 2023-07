Michael Roth bedankt sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen am Berufskolleg in Bestwig für das Engagement in den vergangenen fünf Jahren.

Schule Schulleiter verlässt das Berufskolleg am Bergkloster Bestwig

Bestwig. Michael Roth räumt seinen Schreibtisch in der Schule in Bestwig: Das sind die Gründe - und was er hinterlässt.

Das katholische Schulprofil wurde auf seine Initiative hin geschärft, das berufliche Gymnasium vierzügig ausgebaut und die praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher weiter vorangebracht. Nach fünf Jahren verabschiedet sich Schulleiter Michael Roth vom Berufskolleg Bergkloster Bestwig.

Mitarbeitende und Schülerschaft dankten ihm in einer Feierstunde. Roth räumt jetzt seinen Schreibtisch. Schon vor seinem Wechsel nach Bestwig war Michael Roth in München an einer katholischen Schule tätig. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Sicher auch, weil private Schulträger Freiheiten geben und man hier etwas ausprobieren kann“, unterstrich Raphael Ittner, der Geschäftsführer des Bereichs Bildung und Erziehung bei den Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel.

„Jungen Menschen keine Grenzen setzen“

Genau das bezeichnet Michael Roth als sein wichtigstes Anliegen: „Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Jungen Menschen keine Grenzen setzen, sondern ihnen helfen, sich zu entfalten.“ Und da dies vor allem nach der Pubertät geschehe, arbeite er so gerne mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 16 Jahren. „Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass uns das hier gelingt“, freut sich Michael Roth.

Bewegender Moment: Die angehende Abiturientin Emily Bödger trägt einen selbst verfassten Poetry Slam vor, in dem sie Michael Roth für seine Unterstützung dankt. Foto: SMMP/Ulrich Bock

Michael Bünger, Prokurist des Berufskollegs, erinnerte daran, dass das christliche Schulprofil schon bei der Qualitätsanalyse im ersten Jahr von Michael Roth in Bestwig eine wichtige Rolle spielte. Und Raphael Ittner führte aus: „Mit der Teilnahme an dem Modellprojekt des Erzbistums Paderborn zu der Frage, was katholische Schule ausmacht, hat sich das Berufskolleg unter deiner Leitung wesentlich weiterentwickelt.“

Wechsel nach Düsseldorf

Ihren Dank sprach auch die stellvertretende Schulleiterin Sabine Wegener aus: „Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass du mich einmal verabschieden wirst. Doch können wir gut nachvollziehen, dass du wieder näher zu deiner Familie willst.“ Künftig leitet Michael Roth ein katholisches Berufskolleg in Düsseldorf.

Wie schwer dem scheidenden Schulleiter der Abschied fällt, gestand er mit dem Satz. „Ich fühlte mich mit dieser Schule eins.“ Und Sabine Wegener bestätigte: „Das haben wir gespürt.“ Dafür dankten ihm auch die Bildungsgangleiterinnen und -leiter, der Lehrerrat und die Schülervertretung. Für die Zukunft wünschten sie ihm alles Gute.

