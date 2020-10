Oktober 1948: Der ehemalige Ortsgruppenleiter der Nazis in Ramsbeck muss in Haft - und in Reiste freut man sich über eine neue Schule.

Über diese Themen berichteten wir vor 72 Jahren im Lokalteil.

Ausgrabung

Bei Restaurierungsarbeiten am Kloster in Grafschaft werden die Fundamente der ehemaligen Abteikirche ausgegraben - die südliche Hälfte des ehemaligen Kirchenschiffes wird sichtbar, etwa zwei Meter tief. Von den 24 Meter langem Mönchschor wird nur ein kleiner Teil entdeckt.

Haftstrafe

Sechs Monate muss der ehemalige Ortsgruppenleiter der Nazis in Ramsbeck in Haft. Zeugen sagen aus, dass wegen ihm 1934 in Ramsbeck 14 Nazigegner in „Schutzhaft“ genommen und längere Zeit festgehalten wurden. Zu Beginn des Krieges liefert der Mann auch eine Frau und einen Studenten an die Gestapo aus, weil sie „defätistische Äußerungen“ gemacht haben sollen.

Schwarzhändlerin

Am Bahnhof in Neheim-Hüsten wird eine Schwarzhändlerin aus Meschede festgenommen. Bei ihr finden sich 14 Pfund Butter, 30 Eier und fünf Pfund Fleisch. Es stellt sich heraus, dass sie in den letzten Monaten zwei Zentner Butter im Austausch gegen Zigaretten und Bohnenkaffee geliefert hatte.

Bucheckern

Die Stadt Meschede vergütet jedem, der ein Kilo Bucheckern sammelt und abgibt, dafür 200 Gramm Margarine oder 160 Gramm Speiseöl für die Fettversorgung. Die Stadt weist ihre Forstbeamten zu Kontrollen an: Denn zum Abschlagen und Abschütteln der Bucheckern dürfen keine Hämmer eingesetzt werden, damit die Bäume nicht geschädigt werden. Die Förster haben Anweisung, diese Sammler anzuzeigen und ihre Hämmer einzuziehen.

Seltenheit

Wanderfalken sind selten im Sauerland: Bei Ostwig allerdings nisten seit jetzt 25 Jahren regelmäßig Wanderfalken

Neue Schule

In Reiste wird die Neueinrichtung einer evangelischen Volksschule feierlich begangen. Dank gilt der Esloher Amtsverwaltung, die dies möglich machte, um die evangelische Minderheit in Reiste zu stärken.

Zuwachs

Nach der Währungsreform gewinnt die heimische Wirtschaft an Kraft: In Schmallenberg freut man sich im Rathaus über einen unerwartet großen Zuwachs an Steuern - nämlich 86.000 Mark an Gesamteinnahmen in einem Vierteljahr.

Wiederaufbau

Noch in den letzten Kriegswochen ist der Ort Bracht zerstört worden. Jetzt wird der Wiederaufbau des Dorfes gefeiert. Die Bewohner haben nicht nur ihre Häuser neu aufgebaut, sondern auch die Kirche.