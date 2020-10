68-jährige Bödefelderin bei Unfall schwer verletzt

Bödefeld. In Bödefeld ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die eingeklemmte Bödefelderin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

In Bödefeld hat es am Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Um 14.42 wurden Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt zur Kreisstraße 19 alarmiert. Die erste Alarmierung lautete „Unfall mit einer eingeklemmten Person“.

Baum touchiert

Nach ersten Erkenntnissen verlor eine 68-jährige Bödefelderin, die aus Valme kommend die K19 in Richtung Bödefeld befuhr, kurz vor der Kreuzung mit der L 740 in einer leichten Kurve die Kontrolle über ihren Mercedes. Sie touchierte ungebremst einen Baum, fuhr nach etwa 30 bis 40 Metern in die Bankette und landete schließlich auf der angrenzenden Wiese, wie die Leitstelle der Kreispolizei mitteilte.

Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde die Fahrerseite so heftig demoliert, dass die Feuerwehr die Frau mit hydraulischem Werkzeug aus dem Fahrzeug befreien musste. Die Schwerverletzte wurde dann dem Rettungsdienst übergeben, der sie nach Meschede ins Krankenhaus transportierte. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor konnte bislang nicht geklärt werden. „Dafür müssen wir die Verunfallte dann erst befragen“, so die Polizei.

Keine Lebensgefahr

Lebensgefahr bestand nicht. Nach knapp 1,5 Stunden konnte die K 19 wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden. Im Einsatz sind die Löschgruppen Oberhenneborn, Bödefeld und Westernbödefeld.