Sechs Brücken im Stadtgebiet Meschede vor der Sperrung

Seit einigen Tagen hängen auch Banner im Stadtgebiet Meschede, hier an der Freienohler Ruhrbrücke.

Meschede. Während der Sommerferien werden sechs Brücken im Stadtgebiet Meschede saniert und gesperrt. Die Übersicht.

Voraussichtlich in den Sommerferien werden insgesamt sechs Brückenbauwerke im Stadtgebiet Meschede mit neuen Fahrbahnübergängen versehen. „Der Austausch der Übergänge ist zwingend notwendig, die derzeitigen sind defekt“, erklärt Claudia Hennecke, Projektleiterin der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift.

Abnutzung ein Unsicherheitsfaktor

An Brückenbauwerken sind Fahrbahnübergänge nach gewisser Abnutzungsdauer ein Unsicherheitsfaktor. Durch das Eindringen von Feuchtigkeit wird ein schnelleres Verschleißen und Ermüden des verwendeten Materials beschleunigt. „Mit der Maßnahme schützen wir die Bauwerke vor Wettereinflüssen und mindern gleichzeitig ihren Verschleiß“, fügt sie an.

Die Brückensanierungen mit dem Einbau der Übergänge werden unter Vollsperrung der Bauwerke durchgeführt. Insgesamt werden im Mescheder Stadtgebiet sechs Erneuerungen durchgeführt:Voraussichtlich im Juli 2021 wird die Brücke Freienohl auf der L 541 unter Vollsperrung saniert. Im selben Zeitraum wird das Bauwerk in Olpe (L 541) mit neuen Übergängen ausgestattet. Die Vollsperrung dient zudem dazu, die Straßenschäden vor und hinter dem Brückenbauwerk zu erneuern.

Von Berge bis Calle

Auf der L 840 werden drei unterschiedlichen Baustellen eingerichtet. Voraussichtlich zu Beginn der Sommerferien wird die Brücke in Berge unter Vollsperrung mit neuen Fahrbahnübergängen ausgestattet. Ebenfalls voll gesperrt wird zu einem späteren Zeitpunkt in den Ferien das Bauwerk in Laer. Im selben Zeitraum muss mit einer halbseitigen Sperrung bei Calle gerechnet werden. Auch hier bekommt das Bauwerk neue Übergänge.

Die letzte Baustelle im Stadtgebiet betrifft das Bauwerk in Wennemen auf der L 914 am Ende der Sommerferien. Auch diese Brücke muss für die Baumaßnahme voll gesperrt werden. Die genauen Termine der einzelnen Vollsperrungen werden in gesonderten Presseinformationen vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen bekanntgegeben.

