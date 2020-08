Coronavirus Sechs Menschen im Hochsauerlandkreis neu an Corona erkrankt

Meschede/Hochsauerlandkreis. Ein Patient mit Corona-Erkrankung wird im Krankenhaus behandelt. So sieht die aktuelle Siituation im Hochsauerlandkreis aus.

Im Hochsauerlandkreis wird ein an Corona erkrankter Patient derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. Das meldet der Hochsauerlandkreis am Freitag.

Erkrankte in acht Kommunen

Demnach gibt es kreisweit sechs Neuinfizierte und acht Genesene. Damit gibt es aktuell 58 Infizierte, 725 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 801. Die Erkrankten insgesamt verteilen sich auf die Städte Arnsberg (30), Bestwig (5), Brilon (2), Marsberg (3), Meschede (4), Schmallenberg (7), Sundern (5) und Winterberg (2).